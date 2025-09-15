桃園警察局揭8月打詐成果 領航猿球星助陣宣導籲民提高警覺

快訊

桃園市警察局今日舉辦「桃警籃阻詐、打詐領航猿記者會」。圖：警方提供

桃園市警察局今（15）日舉辦「桃警籃阻詐、打詐領航猿記者會」，向社會大眾公布最新打詐數據與成果，並特別邀請桃園璞園領航猿籃球隊球員陳力生、李家慷現身協助宣導，呼籲民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

S 20381969 0
桃園璞園領航猿籃球隊球員陳力生、李家慷現身協助宣導。圖：警方提供

依據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今(114)年8月份桃市警局受理詐欺案件共1792件，財損金額達8億8254萬餘元。與7月份相比，案件數減少95件，財損亦減少3億3345萬餘元。顯示桃市警局持續強化打擊詐欺，已逐步發揮成效。

市警局表示，自今年1月至8月止，市警局共查獲詐騙集團230件、犯嫌1830人；另查緝詐欺車手1215件、犯嫌1428人。與此同時，在警民合作方面也展現成果，透過與金融機構合作，成功攔阻詐騙匯款金額達8億1036萬餘元，較去年同期增加3616萬餘元，充分展現警方與社會攜手防詐的成效。

記者會中特別關注8月份高發的「網路購物詐騙」案件。陳力生分享，一名球迷因購買球賽門票，在臉書社團尋找轉票資訊，不料遭假賣家引導至假平台下單，甚至被要求聯繫假客服，最後才驚覺受騙。李家慷則分享，一名民眾誤信「免費贈送拍立得」廣告，進入假網站操作，對方要求其母親轉帳以解鎖帳戶，前後匯款近150萬元，直至詢問銀行才發現遭詐騙。

市警局提醒，詐騙集團常利用「一頁式廣告」、「限時限量」或「低於行情價格」等誘因，吸引民眾上鉤。呼籲市民牢記「三不三要」原則：不接陌生來電、不加可疑帳號、不用不明平台；要保持警覺、要主動查證、要撥打 165 反詐騙專線。如有疑慮，應立即洽詢金融機構或就近派出所，以免受害。

市警局也強調，打擊詐騙犯罪需要政府、民間、媒體與全民共同努力。透過警方嚴正執法與社會各界攜手合作，定能有效降低詐騙案件發生率，守護市民財產安全，營造更安心的生活環境。

