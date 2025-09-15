快訊

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市55歲楊女日前投資虛擬貨幣，陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，不料欲出金時對方卻要她再付100萬元，楊女此時方知受騙報警。中和警獲報前天（13日）埋伏逮捕53歲車手卓男，詢後依詐欺及洗錢罪嫌移送法辦，檢察官複訊後聲押禁見獲准。

據了解，遭騙的楊女7月時再臉書看到虛擬貨幣投資廣告，被標榜的高獲利吸引於是加入LINE群組，8月起陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，隨後依對方指示將買來的泰達幣打入對方錢包投資。事後楊女見投資APP上已有獲利欲出金時，對方卻要求她再付100萬元才能領回獲利，楊女此時才驚覺遭詐立即報警。

中和分局國光派出所獲報展開偵辦，所長余錫廷發現楊女與詐團仍有聯繫，因此要求楊女假意配合，相約前天下午3時在中和區德光路面交。中和警方前往埋伏，當場逮捕出面取款的53歲卓姓車手，起出手機2支、面交款100萬元、卓男所有之3700元、外幣若干，詢後將卓男依詐欺及洗錢罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後向法院聲押禁見獲准。中和警也將持續追查該詐團上游。

警方在面交現場逮捕卓姓車手。記者黃子騰／翻攝
警方在面交現場逮捕卓姓車手。記者黃子騰／翻攝
警方起獲卓男身上的現金及外幣。記者黃子騰／翻攝
警方起獲卓男身上的現金及外幣。記者黃子騰／翻攝

中和 虛擬貨幣

延伸閱讀

新北泰山清潔隊班長被控帶頭玩牌 遭環保局記過懲處

新北捷運幼兒園與安環分隊啟用 侯友宜：打造幸福安全職場

化水庫淤泥為藝術！ 鶯歌工商「庫泥燒」展現新北技職跨界創新力

全國首創！新北推餐飲類店面能效分級制度 標章認證徵選開跑

相關新聞

投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游

新北市55歲楊女日前投資虛擬貨幣，陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，不料欲出金時對方卻要她再付100萬元，楊女此時方知...

虛擬幣太夯小資女拿40萬投資 車手立即轉出買幣警方當場查扣

彰化縣一名小資女在臉書看到「帝國幣商」網頁PO文買賣虛擬貨幣，讓小資女心動想投資，即加入對方line，被說動交款40萬元...

影／中壢查獲53外籍男女當車手特種場所賺錢 兼當詐欺車手成隱患

桃園市中壢區外籍人士涉及治安案件增加，中壢警方近日連續針對轄區特種營業場所及外來人口治安顧慮場所臨檢，先後查獲逾期居留移...

影／網投股票獲利數倍她要再借200萬元投資 清水警喊：快醒過來

台中一名婦人自認網投股票30萬獲利數倍後，想到銀行借貸200萬元再投資，行員關心詢問借貸用途，研判她遇詐騙，清水警分局員...

星期評論／助詐騙受害者度難關 是政府的責任

台中市豐原區王家五口因遭詐騙背負500萬元債務共赴黃泉，震驚社會。打詐雖是政府重點查緝項目，但國人被詐財損金額仍居高不下...

吃霸王餐騎機車跨雙黃線落跑 男涉詐欺還將處最高1600元罰單

彰化市永安街一家素食麵攤12日晚間遭一名男子吃霸王餐，這名男子吃了280元未付帳即騎機車離去，警方依車牌追查，將依詐欺罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。