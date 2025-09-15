投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游
新北市55歲楊女日前投資虛擬貨幣，陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，不料欲出金時對方卻要她再付100萬元，楊女此時方知受騙報警。中和警獲報前天（13日）埋伏逮捕53歲車手卓男，詢後依詐欺及洗錢罪嫌移送法辦，檢察官複訊後聲押禁見獲准。
據了解，遭騙的楊女7月時再臉書看到虛擬貨幣投資廣告，被標榜的高獲利吸引於是加入LINE群組，8月起陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，隨後依對方指示將買來的泰達幣打入對方錢包投資。事後楊女見投資APP上已有獲利欲出金時，對方卻要求她再付100萬元才能領回獲利，楊女此時才驚覺遭詐立即報警。
中和分局國光派出所獲報展開偵辦，所長余錫廷發現楊女與詐團仍有聯繫，因此要求楊女假意配合，相約前天下午3時在中和區德光路面交。中和警方前往埋伏，當場逮捕出面取款的53歲卓姓車手，起出手機2支、面交款100萬元、卓男所有之3700元、外幣若干，詢後將卓男依詐欺及洗錢罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後向法院聲押禁見獲准。中和警也將持續追查該詐團上游。
