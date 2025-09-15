虛擬幣太夯小資女拿40萬投資 車手立即轉出買幣警方當場查扣
彰化縣一名小資女在臉書看到「帝國幣商」網頁PO文買賣虛擬貨幣，讓小資女心動想投資，即加入對方line，被說動交款40萬元買虛擬貨幣，幸好員林警分局林厝派出所員警即時查獲李姓車手，才發現李男已立即操作買泰達幣，還轉到自己冷錢包，幸好冷錢包也遭警方凍結，也保住小資女的血汗錢。
近來吹起購買虛擬貨幣熱潮，讓詐騙集團有機可趁，一名小資女日前在臉書看到「帝國幣商」網頁PO文買賣虛擬貨幣，標榜「流程簡單快速、交易安全」等字眼，小資女即加入「幣商」的line私群，被鼓吹買虛擬貨幣能增值賺大錢，小資女即和對方相約上周面交40萬元。
小資女的友人得知後，覺得不對勁，向警方通報，在小資女與「幣商」約定在伸港鄉面交40萬元，林厝派出所員警即前往埋伏，李姓車手當場拿到小資女40萬元後，即當場操作說幫她買泰達幣12307顆，卻立即轉入自己的冷錢包。
員警見時機成熟當場逮捕19歲李姓車手，查扣40萬元，而李男轉出泰達幣的冷錢包也已被警方通知凍結，李男還辯稱他是「幣商」，但他根本提不出相關「幣商」登記，警方依詐欺及洗錢防制法將他移送彰化地檢署偵辦。
員林分局表示，洗錢防制法規定提供虛擬資產服務的事業或人員未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制登記者(VASP登記辦法、洗錢辦法)，不得提供虛擬資產服務。詐騙集團常用以Facebook、Instagram及Threads等新興社交軟體，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組，誘使民眾下載不明的投資軟體APP進行投資。
警方提醒，民眾在投資前一定要做足功課，慎選政府認證的官方管道投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的大多是詐騙集團，若有疑問可打110或165反詐騙諮詢專線求證。
