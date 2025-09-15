影／中壢查獲53外籍男女當車手特種場所賺錢 兼當詐欺車手成隱患

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園中壢區外籍人士涉及治安案件增加，中壢警方近日連續針對轄區特種營業場所及外來人口治安顧慮場所臨檢，先後查獲逾期居留移工及外籍詐欺車手、外籍非法打工女子53人，尤其警方今天上午表示，外籍人士增加，這次行動逮捕外籍詐欺車手達27人，外籍人士被詐欺集團網羅成為隱患。

中壢分局指出，隨著中壢轄區外籍人士、移工人數成長，涉及治安事件頻傳，警方近日連續二波分別針對外籍人士執行雷霆除暴、外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務，動員大批警力針對特種營業場所、外來人口聚集處封鎖及路檢臨檢行動。

警方一舉查獲外籍詐欺車手男子27人移送法辦，包括馬來西亞籍10人、越南籍9人、泰國籍5人及香港籍3人，外籍車手以東南亞外籍人士居多，顯示外籍人士來台涉入詐欺犯罪大幅提升。

同時查獲來台及逾期打工外籍女子包括泰國籍女子22人，其中5人逾期居留打工，另有逾期居留的越南籍女子3人、印尼籍女子1人，總共帶回非打工外籍女子26人，逾期居留外籍女子7人，分別依違反入出國及移民法規定，全部移請桃園專勤隊辦理，警方並將5名雇主依違反就業服務法規定函請勞動局裁罰。

中壢分局副分局長高海源表示，這兩波查察外籍人士涉及治安事件行動，以中壢火車站周邊擴大臨檢，查獲外籍詐欺車手27人、特種營業場所非法打工外籍女子24人，以東南亞外籍人士為主，尤其是外籍人士淪為詐欺集團車手犯罪值得重視，警方依法從嚴究辦執法絕不辜息。

詐欺 車手 中壢 移工 桃園

