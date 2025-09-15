快訊

影／網投股票獲利數倍她要再借200萬元投資 清水警喊：快醒過來

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名婦人自認網投股票30萬獲利數倍後，想到銀行借貸200萬元再投資，行員關心詢問借貸用途，研判她遇詐騙，清水警分局員警到場了解，查出她要匯款帳戶已被列警示帳戶，她再拿另一個帳戶請員警查，員警說這是同一組帳號，還急喊「大姐！你要趕緊醒過來啦」。

中市清水區65歲張姓婦人日前透過網路加入詐騙集團所設置的投資公司群組，她看到群組內有人討論投資後高獲利，詐騙集團自稱投資顧問的專員邀他投資，已陸續匯出30萬元等投入詐團所提供的股票資訊，深信自己已獲利約數倍。

婦人為高獲利所迷，要向銀行再借貸200萬元，準備投入。本月11日下午她到銀行準備再將自己辛苦繳納的保單，借貸新台幣200萬元時，行員詢問張女是否有加入手機投資群組，行員查看常見詐騙群組後，研判張女遭詐騙，通知警方到場協助了解。

清水警分局清水派出所巡佐周義偕、警員吳彥融到場，與婦人溝通約20分鐘，她說自己常自行下單，自信對投資很「內行」，請投資顧問代為操作投資股票，也有獲利，因投資顧問再給她一組帳號，要張女再滙新台幣200萬元，投資股票再獲利數倍。

警方說明這是常見的投資詐騙手法，婦人懷疑警方的說法，雙方堅持後，她說「幫我查一下帳看看有沒有問題」，警查證後「這帳號已被警示了」，婦人不信再出示一組帳號請警方查證，員警回「這是同一組帳號阿，這是投資詐騙手法啦」，還提醒「大姐！你要趕緊醒過來啦」，婦人才驚覺遭詐騙。

清水警分局長鄭鴻文表示，投資理財應透過正常管道進行操作，切勿輕信通訊軟體，以私訊、面交等方式進行匯款、劃撥、面交投資，有任何詐騙疑問可撥打165反詐騙專線諮詢或向就近警察機關詢問，以避免遭詐騙。

一名婦人網投股票30萬獲利數倍，她想再借貸200萬元投資，清水警查出該帳號「已警示」。圖／警方提供
一名婦人網投股票30萬獲利數倍，她想再借貸200萬元投資，清水警查出該帳號「已警示」。圖／警方提供

台幣 帳戶 警察 詐騙集團

