聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／助詐騙受害者度難關 是政府的責任

聯合報／ 本報記者陳宏睿

台中市李姓女子（中）涉以代購黃金，詐騙豐原王家，鬧出5死悲劇。圖／本報資料照
台中市李姓女子（中）涉以代購黃金，詐騙豐原王家，鬧出5死悲劇。圖／本報資料照
台中市豐原區王家五口因遭詐騙背負500萬元債務共赴黃泉，震驚社會。打詐雖是政府重點查緝項目，但國人被詐財損金額仍居高不下，與豐原王家類似的悲劇依舊在社會角落上演。政府除加強查緝詐騙外，如何協助被害人不被經濟困境「壓垮身心」，也不容漠視。

衛福部統計，2019年至2023年全台自殺人數從3585人增至3898人，2023年更是5年來最高，自殺連年高居國人死因的第11位，年齡層65歲以上、45歲至64歲各占逾四成，屬於高風險族群。

另外，國內近三年的自殺通報人次分別為3萬8296人、4萬2381人、4萬7735人，原因以「精神健康／物質濫用」最多，都逾四成以上，以「工作／經濟」為自殺因素，占一成左右。

從數據顯示，精神狀況、經濟因素是國人尋短的主要因素。近年詐騙猖獗，不少民眾蒙受金錢損失，甚至連房產等身家財產都化為烏有，更容易選擇以極端方式逃避問題，家人之間無力支援，即有可能釀成「一起逃避」的悲劇。

台中市諮商心理師公會理事長王郁茗分享，華人文化對於「養家責任」的強烈期待，當家中主要經濟支柱遭詐騙後，會覺得「拖累家人」有羞恥與罪惡感，甚至觀念扭曲認為「帶著家人一起結束」是解脫。她建議親友要表達「在乎彼此安全與健康」，並尋求法律、心理支持等資源，度過難關。

政府近年意識到詐欺案件猖獗，防詐資訊鋪天蓋地，詐騙財損金額仍居高不下，光是今年8月就達73億元。值得注意的是，今年以來包括台中、新北更有多起詐騙被害人集體尋短案，有的被害人卻未報警，凸顯了部分民眾懼怕被恥笑、責怪的心理，壓力無法釋放下，身心遲早崩潰。

政府除了加大阻詐力道、重懲詐騙犯外，也應正視該如何強化受害者的心理健康，鼓勵他們願意求助、協助排解身心壓力，否則詐騙案不斷「人、財兩失」，恐怕也稱不上是一個負責任的政府。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

延伸閱讀

與台中基層挑燈夜戰座談 賴清德指示：打詐、調整青年政策讓人民有感

識詐成功阻詐60萬 新北瑞芳警攜手銀行校園宣導

亞太暨台灣永續行動獎／元大壽打詐成效卓著

中壢警銀今年已阻詐逾2億 持續合作守護民眾荷包

相關新聞

星期評論／助詐騙受害者度難關 是政府的責任

台中市豐原區王家五口因遭詐騙背負500萬元債務共赴黃泉，震驚社會。打詐雖是政府重點查緝項目，但國人被詐財損金額仍居高不下...

吃霸王餐騎機車跨雙黃線落跑 男涉詐欺還將處最高1600元罰單

彰化市永安街一家素食麵攤12日晚間遭一名男子吃霸王餐，這名男子吃了280元未付帳即騎機車離去，警方依車牌追查，將依詐欺罪...

虛擬貨幣交易實體門市竟是假 新莊警破詐團逮6嫌扣700萬贓款

新北市新莊警獲報詐團開設虛擬貨幣交易實體門市，民眾購買後詐團先將虛擬貨幣匯入被害人錢包，被害人誤信將虛擬貨幣打入詐團指定...

假彰化GO購騙錢！土鳳梨酥熱賣假象 縣府急澄清

彰化縣政府為刺激在地消費，並配合2025台灣設計展，自9月1日至11月30日推出「2025彰化GO購」消費抽獎活動，總獎...

台中羅漢腳想討老婆…只看過照片就要解定存200萬 警：詐騙啦

台中市52歲江姓男子月初時遇到詐騙集團，使用網路盜用的正妹相片後，傳訊「愛你一生一世」等溫柔話術哄騙後，江即到銀行解除定...

不知友人是詐團成員…她好心出借前夫帳戶遭凍結 法院判無罪

王男向友人黃女借銀行帳戶，黃女借出前夫鄭男的帳戶，沒想到王男為詐團成員，導致鄭男帳戶遭凍結，黃女也被起訴，但法官認為，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。