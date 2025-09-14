星期評論／助詐騙受害者度難關 是政府的責任

台中市李姓女子（中）涉以代購黃金，詐騙豐原王家，鬧出5死悲劇。圖／本報資料照 台中市豐原區王家五口因遭詐騙背負500萬元債務共赴黃泉，震驚社會。打詐雖是政府重點查緝項目，但國人被詐財損金額仍居高不下，與豐原王家類似的悲劇依舊在社會角落上演。政府除加強查緝詐騙外，如何協助被害人不被經濟困境「壓垮身心」，也不容漠視。

衛福部統計，2019年至2023年全台自殺人數從3585人增至3898人，2023年更是5年來最高，自殺連年高居國人死因的第11位，年齡層65歲以上、45歲至64歲各占逾四成，屬於高風險族群。

另外，國內近三年的自殺通報人次分別為3萬8296人、4萬2381人、4萬7735人，原因以「精神健康／物質濫用」最多，都逾四成以上，以「工作／經濟」為自殺因素，占一成左右。

從數據顯示，精神狀況、經濟因素是國人尋短的主要因素。近年詐騙猖獗，不少民眾蒙受金錢損失，甚至連房產等身家財產都化為烏有，更容易選擇以極端方式逃避問題，家人之間無力支援，即有可能釀成「一起逃避」的悲劇。

台中市諮商心理師公會理事長王郁茗分享，華人文化對於「養家責任」的強烈期待，當家中主要經濟支柱遭詐騙後，會覺得「拖累家人」有羞恥與罪惡感，甚至觀念扭曲認為「帶著家人一起結束」是解脫。她建議親友要表達「在乎彼此安全與健康」，並尋求法律、心理支持等資源，度過難關。

政府近年意識到詐欺案件猖獗，防詐資訊鋪天蓋地，詐騙財損金額仍居高不下，光是今年8月就達73億元。值得注意的是，今年以來包括台中、新北更有多起詐騙被害人集體尋短案，有的被害人卻未報警，凸顯了部分民眾懼怕被恥笑、責怪的心理，壓力無法釋放下，身心遲早崩潰。

政府除了加大阻詐力道、重懲詐騙犯外，也應正視該如何強化受害者的心理健康，鼓勵他們願意求助、協助排解身心壓力，否則詐騙案不斷「人、財兩失」，恐怕也稱不上是一個負責任的政府。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線