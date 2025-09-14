吃霸王餐騎機車跨雙黃線落跑 男涉詐欺還將處最高1600元罰單
彰化市永安街一家素食麵攤12日晚間遭一名男子吃霸王餐，這名男子吃了280元未付帳即騎機車離去，警方依車牌追查，將依詐欺罪嫌偵辦，還依監視影片發現他當時騎機車違規跨越雙黃線離去，另將依道路交通管理處罰條例開罰，可處600元到1800元罰鍰。
警方調查，吃霸王餐的男子是12日晚間前往彰化市永安街這家素食麵攤消費， 表示肚子很餓，點了一大盤滷味、素食三杯雞板條及板條，合計280元，吃完後，結帳時卻以「錢包放在機車上」為藉口走出店外，隨即發動機車加速逃離現場，讓業者氣得當場傻眼。
麵攤老闆隨後到轄區彰化分局民生路派出報案，警方調閱監視器，從車牌追查男子身分，將通知男子到案說明，依詐欺罪嫌偵辦。
警方並從監視器影片發現，這名吃霸王餐的男子，騎機車離去時，違規跨越雙黃線。警方表示，違規跨越雙黃線屬於「違反不依標誌、標線、號誌指示」的行為，依據道路交通管理處罰條例第45條規定，可處600元以上1800元以下罰鍰。
