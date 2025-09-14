虛擬貨幣交易實體門市竟是假 新莊警破詐團逮6嫌扣700萬贓款

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊警獲報詐團開設虛擬貨幣交易實體門市，民眾購買後詐團先將虛擬貨幣匯入被害人錢包，被害人誤信將虛擬貨幣打入詐團指定錢包受騙。新莊警搜索3家門市逮6人查扣近700萬贓款依詐欺及洗錢罪嫌送辦，3嫌遭羈押禁見，2嫌限制住居。

據了解，有民眾上月（8月）加入假投資詐騙LINE群組，聽信詐團指示前往新莊區新泰路1間Auro Pay交易所，購買價值500萬元的16萬4853顆USDT（泰達幣），事後見有獲利卻無法出金立即報警。

新莊警接獲報案後展開調查，發現該詐團開設未合法登記的虛擬貨幣交易實體門市，誘使民眾現金購買USDT（泰達幣）後，再透過配合幣商將購買的虛擬貨幣匯入被害人錢包使其喪失戒心誤信投資真實性。接著再以話術洗腦被害人將虛擬貨幣打入詐團指定錢包進行投資。

新莊警8月21日持搜索票至該交易所逮捕37歲汪姓女負責人，持續追查後於9月1日至中和區光華街埋伏，發現收水手55歲周女取款後至仁愛路公園地下停車場交付贓款予55歲黃姓收水手，立即將2人逮捕，並在周女背包內查扣315萬贓款，另外同步於中和虛擬貨幣交易門市逮捕49歲李姓女負責人，起出市價約307萬的10萬155顆泰達幣及多項證物，累計查扣金額621萬元。

新莊警近日再度獲報詐團在永和區安樂路開設金脈科技門市販售加密貨幣，還誘導被害人張女將貨幣轉入假平台錢包，張女發覺有異報案。新莊警前往埋伏當場查獲66歲盧姓女車手及25歲劉姓收水手。新莊警經調查發現這3家幣店均未合法登記，目前初步清查已有5人受騙，詢後將6人依詐欺、洗錢送辦，周女、黃男、劉男被羈押禁見、李女、盧女則限制住居，警方將持續追查詐團上游究辦。

警方在永和區逮捕盧姓女收水手。記者黃子騰／翻攝
警方查扣近700萬元贓款。記者黃子騰／翻攝
新莊警方至新莊區新泰路這間虛擬貨幣交易實體門市攻堅，逮捕汪姓女負責人。記者黃子騰／翻攝
假虛擬貨幣交易所內張貼各種海報取信被害人。記者黃子騰／翻攝
