快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

七旬婦遇投資詐騙砸錢買泰達幣 樹林警保住她的退休金

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林區一名70歲的陳姓老婦，日前透過網路Facebook廣告，被誘騙加入LINE投資詐騙群組，在詐團成員「保證獲利、穩賺不賠」的話術鼓吹下，拿出自己40萬元退休金投資泰達幣下，僅投資2個月便無法再出金獲利，驚覺受騙而向警方報案。

陳婦供稱，自己今年7月間加入投資line群組後，對方在聊天過程中不斷慫恿報她投資泰達幣且可代為客操作，誆稱保證獲利、穩賺不賠，自己因此陷入圈套，拿出40萬元退休金老本，直到這個月要求出金，被對方以各種理由推託，驚覺受騙於是報案。

樹林警分局獲報後，規劃查捕行動，請陳婦假意配合欲再次投資，由所長陳祺哲率領三名警員陸敏理、陳慧宇及張慶珩提前埋伏，上周11日11時許，於樹林區名園街成功查獲前來收款的詐團車手40歲江姓男子及監控手22歲黃姓男子，查扣工作用手機3支。江、黃2人被捕後均坦承犯行，全案依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

詐團 泰達幣

延伸閱讀

不知友人是詐團成員…她好心出借前夫帳戶遭凍結 法院判無罪

65歲未婚男狂灑千萬退休金享樂 忘了投資「最重要的資產」人生一夕變黑白

愛無邊界原來是詐團！騙走3百萬買虛擬幣 還要再騙4百萬下場曝光

環團：2050年退休金總額恐縮水逾三成 政府投資應撤化石燃料

相關新聞

假彰化GO購騙錢！土鳳梨酥熱賣假象 縣府急澄清

彰化縣政府為刺激在地消費，並配合2025台灣設計展，自9月1日至11月30日推出「2025彰化GO購」消費抽獎活動，總獎...

台中羅漢腳想討老婆…只看過照片就要解定存200萬 警：詐騙啦

台中市52歲江姓男子月初時遇到詐騙集團，使用網路盜用的正妹相片後，傳訊「愛你一生一世」等溫柔話術哄騙後，江即到銀行解除定...

不知友人是詐團成員…她好心出借前夫帳戶遭凍結 法院判無罪

王男向友人黃女借銀行帳戶，黃女借出前夫鄭男的帳戶，沒想到王男為詐團成員，導致鄭男帳戶遭凍結，黃女也被起訴，但法官認為，黃...

北市警超商抓港籍19歲車手 2小時再抓2人...查扣90張提款卡

香港籍鄭姓女子前天在北市大同區超商ATM持卡重複提領，北市警方巡邏認定有異上前盤查逮捕，分析資料後2小時內逮獲收水手吳姓...

她收款百萬落網辯稱找工作誤成車手 檢方交保又再犯…被判重刑

黃姓女子在臉書看到求才廣告，對方告訴她是「外送跑腿工作」，每取款一次可領3000元，她在去年12月依「公司」指示前往收款...

母遭詐400萬 女兒趴引擎蓋堵車手

台中市太平區6旬邱姓婦人遭詐騙投資虛擬貨幣，損失逾400萬元，邱的女兒、女婿等家人不甘邱婦被騙，前晚誘騙37歲吳姓車手出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。