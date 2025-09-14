七旬婦遇投資詐騙砸錢買泰達幣 樹林警保住她的退休金

新北市樹林區一名70歲的陳姓老婦，日前透過網路Facebook廣告，被誘騙加入LINE投資詐騙群組，在詐團成員「保證獲利、穩賺不賠」的話術鼓吹下，拿出自己40萬元退休金投資泰達幣下，僅投資2個月便無法再出金獲利，驚覺受騙而向警方報案。

陳婦供稱，自己今年7月間加入投資line群組後，對方在聊天過程中不斷慫恿報她投資泰達幣且可代為客操作，誆稱保證獲利、穩賺不賠，自己因此陷入圈套，拿出40萬元退休金老本，直到這個月要求出金，被對方以各種理由推託，驚覺受騙於是報案。

樹林警分局獲報後，規劃查捕行動，請陳婦假意配合欲再次投資，由所長陳祺哲率領三名警員陸敏理、陳慧宇及張慶珩提前埋伏，上周11日11時許，於樹林區名園街成功查獲前來收款的詐團車手40歲江姓男子及監控手22歲黃姓男子，查扣工作用手機3支。江、黃2人被捕後均坦承犯行，全案依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。