假彰化GO購騙錢！土鳳梨酥熱賣假象 縣府急澄清

彰化縣政府為刺激在地消費，並配合2025台灣設計展，自9月1日至11月30日推出「2025彰化GO購」消費抽獎活動，總獎項價值超過千萬元，吸引不少民眾關注。不料，近日在臉書社群上卻出現詐騙帳號，假冒「彰化GO購」名義販售土鳳梨酥，甚至將帳號名稱與官方活動相混淆，讓民眾誤信。

有民眾與地方民代發現，一個名為「彰化GO購」的新帳號，打著「彰化百大商品展」快閃活動名號，張貼短片銷售土鳳梨酥，連結卻導向詐騙常見的一頁式購物頁面。貼文下方還有大量留言互動，營造商品熱銷的假象，甚至連縣府局處帳號留言揭露詐騙訊息，也疑似遭刪除。

不過，彰化縣府經綠處9月12日在臉書專業澄清指出，近期發現有不肖人士假冒彰化百大商品、埤頭鄉農會、彰化GO購與彰化百大商品展名義， 進行詐騙行為，冒名彰化百大商品獲獎商品，外觀類似但來源不明，請勿購買來路不明商品。

經綠處也說，常見的手法還有以詐騙集團盜用彰化百大商品與彰化百大商品展投放廣告，誤導消費者進入假連結購買，並假冒平台與社群帳號，建立與彰化GO購極為相似的「假社群帳號」，進行非官方商品販售，請民眾要認明官方網站與資訊。