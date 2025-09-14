傳統詐欺手法重現！ 彰化男假裝忘錢 大吃霸王餐落跑

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市永安街一家素食餐廳12日晚間發生一起霸王餐事件，一名年約30歲的年輕男子走進店內，看似普通客人，點餐時男子還特地補上一句「今天比較餓」，讓店家絲毫沒有防備。沒想到，他把食物吃得一乾二淨後，結帳時卻以「錢包放在機車上」為藉口走出店外，隨即發動機車加速逃離現場，讓業者氣得當場傻眼。

業者指出，實在讓人難以接受，卻點了一大盤滷味、素食三杯雞板條及板條，合計280元，雖然金額不高，但這名男子看起來並無行動不便或生活困難的跡象，若真有需要，願意幫忙一餐都沒問題，但以欺騙方式落跑，不能原諒。

他也說，過去曾遇過類似情況，有人吃完飯後說「今天老闆還沒發薪水，明天一定會來付錢」，結果卻再也沒出現，這次不打算再縱容，決定報警提告，以免同樣的事一再發生。

業者也懷疑，該名男子恐怕不是第一次吃霸王餐，事後也在同業群組提醒其他餐廳業者多加留意，以免再度受害。

彰化警方表示，已經受理報案，並掌握業者提供的車牌號碼，將依車追人，通知男子到案說明。警方提醒，雖然金額不高，但用餐未付費的行為已涉及詐欺罪，後續將依法偵辦。

彰化市永安街一家素食餐廳12日晚間發生一起霸王餐事件，業者急報警。圖／業者提供
彰化市永安街一家素食餐廳12日晚間發生一起霸王餐事件，業者急報警。圖／業者提供

