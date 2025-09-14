台中羅漢腳想討老婆…只看過照片就要解定存200萬 警：詐騙啦

台中市52歲江姓男子月初時遇到詐騙集團，使用網路盜用的正妹相片後，傳訊「愛你一生一世」等溫柔話術哄騙後，江即到銀行解除定存200萬元，因江男向行員表示款項是用來「討老婆」之用，行員查覺異狀後，通報警方阻詐，保住江男積蓄。

江姓男子在8日上午前往銀行，向欲行員表示，欲解除定存、提領200萬元。由於金額龐大，行員依照內部作業規範進行關懷提問，江男僅含糊表示「要娶老婆用」，且神情緊張，立即引起行員警覺，隨即通報警方到場協助。

第二警分局立人所巡佐廖敏翔、警員余柏毅獲報到場後，詢問江男相關狀況、檢視手機訊息紀錄，發現江男與對方的對話內容，充斥典型詐騙話術，包括「急需資金解決困難就能與你共度未來」、「愛你一生一世」等。

警方也發現對方照片，經比對為網路盜用圖像，加上江男與對方僅透過臉書認識不到一個月，從未見過面，也沒有進行過視訊通話，警方耐心解說詐騙手法，舉出多起案例後，江男才知上當，打消提款念頭。

第二警分局長鍾承志說，此次特別感謝銀行行員即時通報，不僅展現高度敏銳警覺，更落實金融業守護民眾的社會責任，彰顯警民攜手共同防詐的最佳典範。