台中羅漢腳想討老婆…只看過照片就要解定存200萬 警：詐騙啦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市52歲江姓男子月初時遇到詐騙集團，使用網路盜用的正妹相片後，傳訊「愛你一生一世」等溫柔話術哄騙後，江即到銀行解除定存200萬元，因江男向行員表示款項是用來「討老婆」之用，行員查覺異狀後，通報警方阻詐，保住江男積蓄。

江姓男子在8日上午前往銀行，向欲行員表示，欲解除定存、提領200萬元。由於金額龐大，行員依照內部作業規範進行關懷提問，江男僅含糊表示「要娶老婆用」，且神情緊張，立即引起行員警覺，隨即通報警方到場協助。

第二警分局立人所巡佐廖敏翔、警員余柏毅獲報到場後，詢問江男相關狀況、檢視手機訊息紀錄，發現江男與對方的對話內容，充斥典型詐騙話術，包括「急需資金解決困難就能與你共度未來」、「愛你一生一世」等。

警方也發現對方照片，經比對為網路盜用圖像，加上江男與對方僅透過臉書認識不到一個月，從未見過面，也沒有進行過視訊通話，警方耐心解說詐騙手法，舉出多起案例後，江男才知上當，打消提款念頭。

第二警分局長鍾承志說，此次特別感謝銀行行員即時通報，不僅展現高度敏銳警覺，更落實金融業守護民眾的社會責任，彰顯警民攜手共同防詐的最佳典範。

近年來愛情交友詐騙層出不窮，詐騙集團常假冒俊男美女於網路交友誘騙，呼籲民眾切勿輕信網路「戀人」，如遇不明要求金錢應立即撥打165反詐騙專線或報警求助。

台中市江姓男子本月初誤信詐團愛情詐騙，要到銀行解除定存200萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市江姓男子本月初誤信詐團愛情詐騙,要到銀行解除定存200萬元,警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供

老婆 網路 詐騙集團

相關新聞

假彰化GO購騙錢！土鳳梨酥熱賣假象 縣府急澄清

彰化縣政府為刺激在地消費，並配合2025台灣設計展，自9月1日至11月30日推出「2025彰化GO購」消費抽獎活動，總獎...

台中羅漢腳想討老婆…只看過照片就要解定存200萬 警：詐騙啦

台中市52歲江姓男子月初時遇到詐騙集團，使用網路盜用的正妹相片後，傳訊「愛你一生一世」等溫柔話術哄騙後，江即到銀行解除定...

不知友人是詐團成員…她好心出借前夫帳戶遭凍結 法院判無罪

王男向友人黃女借銀行帳戶，黃女借出前夫鄭男的帳戶，沒想到王男為詐團成員，導致鄭男帳戶遭凍結，黃女也被起訴，但法官認為，黃...

北市警超商抓港籍19歲車手 2小時再抓2人...查扣90張提款卡

香港籍鄭姓女子前天在北市大同區超商ATM持卡重複提領，北市警方巡邏認定有異上前盤查逮捕，分析資料後2小時內逮獲收水手吳姓...

她收款百萬落網辯稱找工作誤成車手 檢方交保又再犯…被判重刑

黃姓女子在臉書看到求才廣告，對方告訴她是「外送跑腿工作」，每取款一次可領3000元，她在去年12月依「公司」指示前往收款...

母遭詐400萬 女兒趴引擎蓋堵車手

台中市太平區6旬邱姓婦人遭詐騙投資虛擬貨幣，損失逾400萬元，邱的女兒、女婿等家人不甘邱婦被騙，前晚誘騙37歲吳姓車手出...

