不知友人是詐團成員…她好心出借前夫帳戶遭凍結 法院判無罪

中央社／ 彰化13日電

王男向友人黃女借銀行帳戶，黃女借出前夫鄭男的帳戶，沒想到王男為詐團成員，導致鄭男帳戶遭凍結，黃女也被起訴，但法官認為，黃女不知王男為詐團成員，判決無罪。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，黃女前往南投草屯鎮找友人王男，並住在男子家中，王男稱有人向他借款後要還錢，但自己沒有實體銀行帳戶，尋求黃女幫忙。

黃女將前夫鄭男的存摺封面交給王男，也依指示拜託前夫幫忙轉帳到指定的網銀帳戶及買遊戲點數，不過王男為詐騙集團成員，遭民眾檢舉後，鄭男的銀行帳戶遭凍結，王男和黃女也遭到台灣彰化地方檢察署檢察官依詐欺等罪起訴。

地院法官審理此案，鄭男證稱前妻說朋友需實體帳戶讓對方還錢，一開始他不太想借別人用，但前妻一直請他幫忙才答應，後來帳戶被凍結後，他去找前妻對質，黃女也嚇一跳，立即致電王男大罵為何拿帳戶去詐騙。

法官認為，黃女和王男是在現實生活中有互動交集的朋友，黃女提供帳戶帳號給王男時，已住在王男家中，生活花費都是由對方支付，兩人間已具有一定情誼及信賴基礎，和陌生人間借用帳戶明顯不同。

判決書說明，黃女只單純提供帳戶，沒有給王男提款卡及密碼，無法確認是為了要詐欺洗錢才提供帳戶給王男，因此判無罪，全案仍可上訴。

彰化地方法院。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院。記者簡慧珍／攝影

