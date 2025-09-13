北市警超商抓港籍19歲車手 2小時再抓2人...查扣90張提款卡

香港籍鄭姓女子前天在北市大同區超商ATM持卡重複提領，北市警方巡邏認定有異上前盤查逮捕，分析資料後2小時內逮獲收水手吳姓男子和車手頭謝姓男子，查扣高達90張金融卡，其中車手頭就高達78張，警詢後將3人依詐欺等罪嫌移送法辦。檢察官複訊後聲押鄭女，吳男被限制住居，謝男獲10萬元交保。

大同警方11日擔服詐欺車手防制勤務，發現港籍鄭姓女子（19歲）在大同區重慶北路2段上統一超商ATM提款，5分鐘內又走至位於寧夏夜市上全家超商ATM提款，員警見她重複提款、形跡可疑，上前盤查。

鄭女是觀光簽證來台，對身上持有7張不同卡號的提款卡交待不清，才坦承是擔任詐團提款車手，警方從她手機資料分析發現，她之後要跟收水手吳男（32歲）見面，立刻至松山區捷運南京復興站查獲。

警方趁勝追擊，再於南京東路3段上查獲駕車前來接應之車手頭謝男（32歲）到案，全案查扣現金29萬6500元、手機6隻、人頭金融卡90張、作案車輛1部等贓證物，警詢後將鄭女等3人依詐欺罪、違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。檢方複訊後對鄭女聲請羈押，吳男則被限制住居，謝男獲10萬元交保。