她收款百萬落網辯稱找工作誤成車手 檢方交保又再犯 被判重刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

黃姓女子在臉書看到求才廣告，對方告訴她是「外送跑腿工作」，每取款一次可領3000元，她在去年12月依「公司」指示前往收款被害人要投資虛擬貨幣的20萬元時，被警方查獲，還在其身上發現已收的121萬多元，檢方讓她交保，她卻在今年2月又再當車手，彰化地方法院認為她不知悔改，將她重判1年4月。

35歲黃姓女子去年12 月加入詐團群組，群組內的成員「宅肥」、「萊法國際LF-K」指示她同月20日去跑腿取款，每取款一次可獲得3000元，當天她在彰化縣向一名被害人取款20萬元時，被員林警方查獲，還在她身上查到121萬多元，她即坦承她從台北住處搭高鐵南下，在雲林星巴克向人收了90萬元，在南投某超商收了31萬元，三筆款項都還來不及交回給詐團就落網了。

黃女起初否認是詐團車手，辯稱僅是找到「外送跑腿工作」，檢察官原認為此案即時被查獲，詐欺、洗錢犯行終未得逞，損害未完全實現，情節稍輕，被害人因能即時拿回被騙的錢，也無欲追究，檢方即讓她交保，沒想到不到2個月，她竟又與同一詐欺集團合作，於今年2月初又在新北市犯案，擔任車手，向被害人收現金而落網，被新北地方法院判刑8月。

彰化檢方發現她交保後竟繼續犯案，去年12月所犯的「詐欺取財未遂案」偵結後將她起訴，並向法院求刑1年6月。

法官認為，黃女有聽力障礙，又因欠債鋌而走險，被檢方交保後，對於從未入監的她，經歷被逮、移送檢方偵訊受人身自由拘束逾12小時，震懾力應該不小，重獲自由後，竟不知警惕，再度與同一詐欺集團搭上線，又再犯案，實欠缺悔悟，因此依共同詐欺取財未遂罪，判刑1年4月。

黃姓女子當車手，被檢察官交保後，竟再犯，彰化地方法院將她重判1年4月。記者林宛諭／攝影

