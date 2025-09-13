聽新聞
母遭詐400萬 女兒趴引擎蓋堵車手
台中市太平區6旬邱姓婦人遭詐騙投資虛擬貨幣，損失逾400萬元，邱的女兒、女婿等家人不甘邱婦被騙，前晚誘騙37歲吳姓車手出來想教訓，不料遭吳男識破、駕車逃逸，邱婦女兒趴上引擎蓋，在疾駛車輛上「肉身擋車」約1公里摔落，右手骨折。警方圍捕逮人，在吳嫌車上查獲煙彈等，詢後依毒品、詐欺等罪嫌移送。
據了解，邱婦誤信詐騙集團話術，投資虛擬貨幣，前後共面交3次、損失逾400多萬元。家人察覺有異才發現遭詐，邱婦與兒女、女婿私下商量，要誘騙車手出來面交教訓他。
吳姓車手開車抵達時，發現現場聚集多人要圍上來，他立即開車逃逸，邱的女兒見狀趴上行進間的轎車引擎蓋擋車，吳男仍加速駛離，家屬立即報警；路人目擊，邱婦女兒在車輛疾駛中，雙腳多次觸地受傷，險象環生，最後摔落下車，右手骨折、手腳擦挫傷。
台中市警局太平分局表示，前晚6時獲報後，立即發動線上警力，在太平區大源十八街圍捕吳嫌。歹徒落網後，邱婦一家很低調，擔心被詐騙的事情傳開來。
太平分局表示，遇犯罪行為發生時，應迅速向警方報案，切勿事後私刑正義，避免觸法。
