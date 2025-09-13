聽新聞
0:00 / 0:00

母遭詐400萬 女兒趴引擎蓋堵車手

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中警方攔截圍捕查獲吳嫌，詢後將依毒品危害防制條例等罪嫌依法究辦。圖／讀者提供
台中警方攔截圍捕查獲吳嫌，詢後將依毒品危害防制條例等罪嫌依法究辦。圖／讀者提供
台中市太平區6旬邱姓婦人遭詐騙投資虛擬貨幣，損失逾400萬元，邱的女兒、女婿等家人不甘邱婦被騙，前晚誘騙37歲吳姓車手出來想教訓，不料遭吳男識破、駕車逃逸，邱婦女兒趴上引擎蓋，在疾駛車輛上「肉身擋車」約1公里摔落，右手骨折。警方圍捕逮人，在吳嫌車上查獲煙彈等，詢後依毒品、詐欺等罪嫌移送。

據了解，邱婦誤信詐騙集團話術，投資虛擬貨幣，前後共面交3次、損失逾400多萬元。家人察覺有異才發現遭詐，邱婦與兒女、女婿私下商量，要誘騙車手出來面交教訓他。

吳姓車手開車抵達時，發現現場聚集多人要圍上來，他立即開車逃逸，邱的女兒見狀趴上行進間的轎車引擎蓋擋車，吳男仍加速駛離，家屬立即報警；路人目擊，邱婦女兒在車輛疾駛中，雙腳多次觸地受傷，險象環生，最後摔落下車，右手骨折、手腳擦挫傷。

台中市警局太平分局表示，前晚6時獲報後，立即發動線上警力，在太平區大源十八街圍捕吳嫌。歹徒落網後，邱婦一家很低調，擔心被詐騙的事情傳開來。

太平分局表示，遇犯罪行為發生時，應迅速向警方報案，切勿事後私刑正義，避免觸法。

詐騙 虛擬貨幣

延伸閱讀

四海幫及中古車商勾結詐團誘騙被詐民眾抵押不動產申貸 16人被騙7千萬

影／母遭詐400萬 台中3旬女趴引擎蓋肉身擋車1公里受傷 車手落網

影／狠心男輾斃女友背景曝光…四寶媽再婚出軌殞命 二婚夫吞藥救回

影／狠心男友不顧女友趴引擎蓋 還加速將她輾斃…警火速逮人

相關新聞

母遭詐400萬 女兒趴引擎蓋堵車手

台中市太平區6旬邱姓婦人遭詐騙投資虛擬貨幣，損失逾400萬元，邱的女兒、女婿等家人不甘邱婦被騙，前晚誘騙37歲吳姓車手出...

四海幫及中古車商勾結詐團誘騙被詐民眾抵押不動產申貸 16人被騙7千萬

新北市46歲周姓男子身背詐欺、偽造有價證券等6條通緝罪名，他透過四海幫海青堂吳姓副堂主，共同與柬埔寨詐騙機房合作，機房將...

北市40歲女在交友軟體「認識老公」 才聊一個多月就被騙353萬

台北市鄧姓女子在交友軟體結識男網友，卻陷入假交友真詐騙陷阱，不敵對方一個多月以來，天天傳訊息噓寒問暖，更互以「老公、老婆...

8月全國被詐73億較去年同期下降 警籲防詐團普發現金一萬元陷阱

刑事警察局今天舉行打詐儀表板說明記者會，今年8月的詐騙件數及財損金額，相較去年8月已有下降，但詐騙手法不斷翻新仍須警戒，...

稱買150萬減肥食品成功減重獲800萬獎勵 婦人險被騙光積蓄

苗栗縣苑裡地區9日發生一起離譜詐騙案件，一名75歲柳姓婦人在網路社群路平台看到廣告，宣稱只要購買價值150萬元的減肥食品...

影／母遭詐400萬 台中3旬女趴引擎蓋肉身擋車1公里受傷 車手落網

台中市太平區6旬邱婦的家人不甘邱婦遭詐投資虛擬貨幣，面交3次、損失逾400多萬元，昨晚誘騙37歲吳姓男車手出來想教訓，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。