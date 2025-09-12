識詐成功阻詐60萬 新北瑞芳警攜手銀行校園宣導

新北市瑞芳警分局今天表示，胡姓男子日前接獲來電，聲稱家人遭冒名辦理地籍變更；所幸妻子憶起警方曾提醒「不可能由他人轉接電話給警方」，成功識詐避免遭騙新台幣60萬元。

瑞芳警分局以新聞稿表示，詐團常以假冒政府人員的手法，誆稱「有人持雙證件，冒充辦理不動產變更」說法，誘導民眾保持通話並操作指令。

警方說，胡姓男子10日接獲詐團電話並謊稱可「轉接警方」後，胡妻當下憶及宣導內容，提醒丈夫「手機門號無法轉接警方」，讓胡姓民眾立刻掛斷電話，並撥打165反詐騙專線查證。

警方說，長期深入社區及長者聚會場所，提升民眾警覺，使其面對可疑來電能冷靜判斷、自我保護。胡姓夫妻事後感謝警方宣導，若非事先聽聞案例解析，恐難及時識破，也因此避免60萬元積蓄破財。

新北市府地政局下午告訴中央社記者，偽冒及不動產詐騙手法日新月異，交易不動產可主動申辦「地籍異動即時通」，能即時掌握異動情形；若不動產被申請登記，地政事務所將透過簡訊或電子郵件，通知所有權人避免破財。

瑞芳警分局表示，為加強青少年防詐觀念，11日也與京城銀行合作，在平溪國小舉辦校園反詐騙宣導，以近期案例解說假投資、假網拍、遊戲點數及交友詐騙等手法，提醒師生「不隨意提供個資」、「可疑訊息先查證」。

警方呼籲，詐騙話術雖層出不窮，但民眾只要掌握「冷靜求證、不急不慌」，並善用165反詐騙專線，即可避免受害。