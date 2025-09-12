四海幫及中古車商勾結詐團誘騙被詐民眾抵押不動產申貸 16人被騙7千萬
新北市46歲周姓男子身背詐欺、偽造有價證券等6條通緝罪名，他透過四海幫海青堂吳姓副堂主，共同與柬埔寨詐騙機房合作，機房將已經被騙光積蓄的被害人資料，透過吳嫌轉介給周嫌經營的中古車商，辦理不動產抵押貸款，再鼓吹被害人繼續投資，至少有16人因此被騙走共7000多萬元，刑事局獲報後循線逮人。
警方指出，周姓男子有6條通緝罪名，刑期1至20年不等，為躲避查緝平時行蹤飄忽不定；他暗中在新北市樹林區經營中古車行，除販售中古車外，也刊登「強力貸」等廣告，仲介民眾向貸款公司申貸。
周嫌結識吳嫌後，與柬埔寨詐騙機房合作，詐騙機房將被假投資詐騙得手的被害人資料交給吳、周兩人，由於被害人還不知自己已經被騙，還想繼續投資，周嫌等人就寄發貸款廣告給被害人，等到他們到車行上門尋求貸款時，就派出業務員以中介身分，幫忙被害人以不動產抵押方式向貸款公司辦理貸款，成功後再抽取一至一成五的利潤。
為防範警方查緝，周嫌除隱身幕後由旗下員工出面，他還會製造斷點，例如要求員工必須駕駛權利車作為接洽被害人的代步工具，或要求被害人申辦新門號用來聯繫。
當被害人貸款成功後，詐騙機房得知被害人又有現金，立即再度鼓吹投資，被害人不知已落入二次陷阱，繼續拿錢給詐團，目前警方清查約有16名被害人，共被詐騙7000多萬元，其中一名被害人，前後被詐1500萬元。
刑事局獲報，今年4、5月間陸續查獲吳、周等人，其中周嫌四處躲藏，最後在他要從中橫公路前往花蓮的路上，在太魯閣登山口附近逮捕周嫌，此外還逮捕地政士、金主等共21人，警方詢問後依組織、詐欺、洗錢等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
