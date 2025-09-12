快訊

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

店貓和飼主一起睡午覺「神複製媽媽睡姿」 顧客進門會心一笑：果然是母子

四海幫及中古車商勾結詐團誘騙被詐民眾抵押不動產申貸 16人被騙7千萬

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市46歲周姓男子身背詐欺、偽造有價證券等6條通緝罪名，他透過四海幫海青堂吳姓副堂主，共同與柬埔寨詐騙機房合作，機房將已經被騙光積蓄的被害人資料，透過吳嫌轉介給周嫌經營的中古車商，辦理不動產抵押貸款，再鼓吹被害人繼續投資，至少有16人因此被騙走共7000多萬元，刑事局獲報後循線逮人。

警方指出，周姓男子有6條通緝罪名，刑期1至20年不等，為躲避查緝平時行蹤飄忽不定；他暗中在新北市樹林區經營中古車行，除販售中古車外，也刊登「強力貸」等廣告，仲介民眾向貸款公司申貸。

周嫌結識吳嫌後，與柬埔寨詐騙機房合作，詐騙機房將被假投資詐騙得手的被害人資料交給吳、周兩人，由於被害人還不知自己已經被騙，還想繼續投資，周嫌等人就寄發貸款廣告給被害人，等到他們到車行上門尋求貸款時，就派出業務員以中介身分，幫忙被害人以不動產抵押方式向貸款公司辦理貸款，成功後再抽取一至一成五的利潤。

為防範警方查緝，周嫌除隱身幕後由旗下員工出面，他還會製造斷點，例如要求員工必須駕駛權利車作為接洽被害人的代步工具，或要求被害人申辦新門號用來聯繫。

當被害人貸款成功後，詐騙機房得知被害人又有現金，立即再度鼓吹投資，被害人不知已落入二次陷阱，繼續拿錢給詐團，目前警方清查約有16名被害人，共被詐騙7000多萬元，其中一名被害人，前後被詐1500萬元。

刑事局獲報，今年4、5月間陸續查獲吳、周等人，其中周嫌四處躲藏，最後在他要從中橫公路前往花蓮的路上，在太魯閣登山口附近逮捕周嫌，此外還逮捕地政士、金主等共21人，警方詢問後依組織、詐欺、洗錢等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

詐團要求被害人到銀行提領款項。記者廖炳棋／翻攝
詐團要求被害人到銀行提領款項。記者廖炳棋／翻攝

詐騙 被害人

延伸閱讀

北市40歲女在交友軟體「認識老公」 才聊一個多月就被騙353萬

8月全國被詐73億較去年同期下降 警籲防詐團普發現金一萬元陷阱

前妻恐涉詐通報165監控帳戶 銀行員竟洩漏這消息遭判刑

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

相關新聞

四海幫及中古車商勾結詐團誘騙被詐民眾抵押不動產申貸 16人被騙7千萬

新北市46歲周姓男子身背詐欺、偽造有價證券等6條通緝罪名，他透過四海幫海青堂吳姓副堂主，共同與柬埔寨詐騙機房合作，機房將...

北市40歲女在交友軟體「認識老公」 才聊一個多月就被騙353萬

台北市鄧姓女子在交友軟體結識男網友，卻陷入假交友真詐騙陷阱，不敵對方一個多月以來，天天傳訊息噓寒問暖，更互以「老公、老婆...

8月全國被詐73億較去年同期下降 警籲防詐團普發現金一萬元陷阱

刑事警察局今天舉行打詐儀表板說明記者會，今年8月的詐騙件數及財損金額，相較去年8月已有下降，但詐騙手法不斷翻新仍須警戒，...

稱買150萬減肥食品成功減重獲800萬獎勵 婦人險被騙光積蓄

苗栗縣苑裡地區9日發生一起離譜詐騙案件，一名75歲柳姓婦人在網路社群路平台看到廣告，宣稱只要購買價值150萬元的減肥食品...

影／母遭詐400萬 台中3旬女趴引擎蓋肉身擋車1公里受傷 車手落網

台中市太平區6旬邱婦的家人不甘邱婦遭詐投資虛擬貨幣，面交3次、損失逾400多萬元，昨晚誘騙37歲吳姓男車手出來想教訓，不...

影／工廠女作業員投資泰達幣遭騙130萬 警埋伏逮詐團車手

新北市陳姓工廠女作業員今年7月經網友介紹，誤信網路投資詐騙加入LINE投資群組，投資泰達幣近2個月，獲利想出金遭拒還要加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。