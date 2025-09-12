愛情詐騙逾80男網友受害 刑事局逮48人送辦

蘇姓男子設傳藝公司及工作室，找女網紅在交友軟體搭訕男網友，涉嫌以愛情詐騙誘拐被害人。刑事局獲報偵辦發現80人以上受騙，警詢後依法把蘇男及16名女網紅等，共48人送辦。

刑事局今天召開記者會，電信偵查大隊副大隊長張瑋倫說，獲報有犯罪集團藉經紀公司名義，安排女網紅等在交友及社群平台結識不特定被害人，涉假交友感情詐騙，經查以42歲蘇姓男子等兄弟檔為首集團涉重嫌。

刑事局查出，專案小組蒐證發現蘇姓男子開設傳藝公司及工作室當據點，公司分工明確，設助理、製作人、藝人及管理階層，蘇男卻涉嫌找女網紅等誘騙男網友。

警方說，蘇姓男子為首集團還設代聊手假冒女網紅身分與被害人互動，等男網友上鉤，再安排女網紅與被害人見面，企圖營造交往及婚姻等假象，讓被害人陷入情感與金錢的控制。

警方表示，代聊手會向被害人稱因要支付違約金、爭取代言等為由希望男網友買電子寫真集，迫使被害人持續大量購買同內容的電子寫真集，詐取巨額金錢。

刑事局查出，蘇姓男子為首集團會要求成員向男網友兜售每本新台幣1500元的電子寫真集，並稱買20本可換取價值高昂的紙本版寫真集，期間卻曾發生消費爭議，蘇男事後卻寄送多本同款的寫真集給被害人。

刑事局掌握線索，日前赴蘇男等人住處及公司搜索並查獲現金等物，初估80人受騙，蘇男等人得手約3000餘萬元。警詢後依加重詐欺等罪嫌把蘇男等48人，包含16名女網紅移送台北地檢署偵辦。

此外，刑事局偵一大隊破獲46歲周姓二手車商跟29歲吳姓竹聯幫派分子與詐騙集團合作，周男稱可協助詐騙被害人貸款，卻涉收高額服務費，讓被害人二度受害，初查周男得手約7000萬元，警詢後依洗錢防制法等罪嫌把周男等21人移送北檢偵辦。