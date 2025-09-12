快訊

北市40歲女在交友軟體「認識老公」 才聊一個多月就被騙353萬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市鄧姓女子在交友軟體結識男網友，卻陷入假交友真詐騙陷阱，不敵對方一個多月以來，天天傳訊息噓寒問暖，更互以「老公、老婆」互稱，陸續投資353萬元購買「高報酬」的虛擬貨幣泰達幣，事後驚覺無法出金報警。警方以釣魚方式誘騙詐團，順利逮捕面交車手蔡姓女子，警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

中正二警方上月21日獲報，鄧女（40歲）稱5月19日時在交友軟體Pairs派愛族認識男網友，由於對方天天噓寒問暖、甜言蜜語，以為遇到真愛，雙方以老公、老婆互稱，男子隨後以「虛擬貨幣高報酬」為話題，慫恿她下載假投資APP。

鄧女6月30日第一次跟假幣商面交買幣，總共面交6次共353萬元，起初見APP上面都有獲利認為沒問題，但後來發現男子態度冷淡、回覆疏遠，心生疑慮因此報警求助。

警方經同意查看鄧女手機，發現詐團以「出金費」為由想繼續行騙，因此請鄧女假意配合繳交27萬元，雙方8月29日約在思源街一處公園面交，員警則在旁排服，見詐團車手出面收款立刻逮捕。

車手蔡姓女子（48歲）否認涉案，辯稱是透過網路求職，受「公司」委託當快遞員，不知道是詐騙集團幫手，但警方不採信，查扣她手機後依詐欺罪、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦，並持續追查幕後共犯。

警方呼籲，網路交友若涉及投資、金錢往來，務必提高警覺，勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等說詞；如遇可疑情況，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，避免血汗錢落入詐團口袋。

北市警方埋伏逮捕詐欺車手蔡姓女子。記者翁至成／翻攝
北市警方埋伏逮捕詐欺車手蔡姓女子。記者翁至成／翻攝

詐團 虛擬貨幣 詐騙集團

