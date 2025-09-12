8月全國被詐73億較去年同期下降 警籲防詐團普發現金一萬元陷阱

刑事警察局今天舉行打詐儀表板說明記者會，今年8月的詐騙件數及財損金額，相較去年8月已有下降，但詐騙手法不斷翻新仍須警戒，另外政府即將實施「普發一萬元」，刑事局已結合各警察機關組成打擊「普發現金1萬元」詐欺專案小組，主動蒐報相關詐騙簡訊、社群媒體帳號、廣告、偽冒網站等資訊。

刑事局指出，今年8月全國平均每天受理詐騙案件493件、每天財損2億3705萬餘元，較去年8月（685件、4億4609萬餘元）分別下降28%與47%。整體詐欺趨勢已有初步下降。

8月詐欺手法受理數前3名分別是網路購物詐騙，占22.4%居首；其次是假投資詐騙占13.98%；最後是假交友投資詐財詐騙占8.08%。但以財損金額來看，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達47.16%，財損金額達34億6千多萬元。

其次是假交友投資詐騙占19.41%，財損金額為14億2千多萬元；最後是假檢警詐騙占13.03%，財損金額2億3千多萬元。

政府將編列特別預算執行「普發現金」措施，目前尚未有民眾報案遭「普發現金1萬元」名義詐騙，但7月12日曾接獲檢舉假冒中央存款保險公司發送「普發現金1萬元」的釣魚簡訊，刑事局循線查獲發送簡訊的假基地台設備。

面對普發一萬政策可能帶來的詐騙陷阱，刑事局提醒3種手法：

一、假檢警詐騙：以郵局通知有人冒領「普發1萬元」為開場，隨即將電話轉接至假警察或檢察官，聲稱被害人涉及洗錢或重大刑案，進而要求交付提款卡、存摺、OTP簡訊密碼，甚至以面交方式繳交大額現金。歹徒刻意宣稱偵查不公開，阻斷被害人向他人查證。

二、騙取金融帳戶詐騙：假稱協助「普發1萬元」登記或代領，要求被害人寄送提款卡與密碼，或借用帳戶進行金流操作。帳戶淪為詐團人頭帳戶或洗錢工具，受害人不僅蒙受財損，更可能被列為警示帳戶，衍生信用與法律責任風險。

三、釣魚簡訊（惡意連結）詐騙：詐騙集團常假冒政府機構名義發送簡訊或連結，以「普發現金1萬元」、「立即登記」等字眼誘導民眾點擊，藉機竊取個資與金融資訊。