快訊

桃園電子報


22歲黃姓車手察覺異狀駕車逃逸，最終因自撞橋墩受到輕傷，狼狽落網。圖：讀者提供

桃園市大園區於昨(11)日晚間21時許發生一起詐騙車手駕車逃逸自撞案件，大園警分局與被害人合作約車手面交，過程中22歲黃姓車手察覺異狀駕車逃逸，最終因自撞橋墩受到輕傷，狼狽落網，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險等罪嫌移送偵辦。


大園分局查獲作案用手機2支、點鈔機2台等證物。圖：讀者提供

大園分局指出，58歲高姓婦人遭詐騙集團以「假投資虛擬貨幣」的方式詐騙，婦人察覺受騙上當後，立即前往潮音派出所報案，警方在了解案情後與被害人合作，再次約出詐騙集團的「假幣商」車手前來取款。昨晚雙方相約見面，黃姓車手現身取款時，員警便在外圍進行埋伏，但在取款過程中，車手發覺被害人堅持不肯上車而心生懷疑，便駕車逃離現場。員警見狀立即在後方尾隨，並通報線上警網進行攔截圍捕。

大園分局進一步提到，車手逃了約7公里後，不慎自撞橋墩車輛嚴重毀損而停下，警方趁勢上前將其當場逮捕，並在車內查獲作案用手機2支、點鈔機2台等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源，擴大追查其他共犯。

大園分局呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，任何宣稱「高報酬」、「穩賺不賠」的投資管道，都可能是詐騙陷阱。若有任何疑慮，務必撥打165反詐騙諮詢專線或前往派出所洽詢，切勿輕信詐騙話術，以免血本無歸。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園詐騙車手逃亡過程自撞橋墩 車頭撞爛狼狽落網

自撞 車手 詐騙集團

