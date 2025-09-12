詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」等名義，透過電子郵件通知民眾「積欠交通違規罰鍰」或「尚欠強制險違規罰鍰」。圖：桃園監理站提供

近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」等名義，透過電子郵件通知民眾「積欠交通違規罰鍰」或「尚欠強制險違規罰鍰」，並要求在期限內點擊指定連結繳費。桃園監理站提醒，這類訊息均為詐騙，請民眾務必提高警覺。

桃園監理站指出，自今(114)年8月12日起，監理機關已全面停止使用電子郵件通知交通違規未繳罰鍰等相關資訊，目的在於降低民眾誤觸釣魚郵件風險，避免受騙上當。

桃園監理站表示，民眾如欲查詢相關罰鍰或監理資訊，可透過以下管道辦理，如下載「監理服務APP」或於「監理服務網」查詢違規、燃料費、記點記次及各項監理訊息；前往四大超商多媒體事務機，輸入身分證字號與生日，即可查詢是否有罰單；撥打公路局用路人服務中心免付費專線0800-231-035或洽各地監理所站及六都交通事件裁決機關查證。

桃園監理站提到，若確認收到詐騙訊息，則可透過以下方式防堵，如撥打165反詐騙諮詢專線或上內政部警政署165全民防騙網通報，亦可直接於電子郵件系統內檢舉並封鎖來源，以避免更多人受害。

桃園監理站再次強調，監理機關不會以電子郵件要求民眾繳納罰鍰，請大家務必做到「不點擊、不轉帳、先查證」，共同防堵詐騙行為。

本文章來自《桃園電子報》。原文：千萬別點開連結！桃園監理站：E-MAIL通知繳罰單是詐騙