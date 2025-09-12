快訊

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

店貓和飼主一起睡午覺「神複製媽媽睡姿」 顧客進門會心一笑：果然是母子

千萬別點開連結！桃園監理站：E-MAIL通知繳罰單是詐騙

桃園電子報／ 桃園電子報

照片 scaled
詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」等名義，透過電子郵件通知民眾「積欠交通違規罰鍰」或「尚欠強制險違規罰鍰」。圖：桃園監理站提供

近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」等名義，透過電子郵件通知民眾「積欠交通違規罰鍰」或「尚欠強制險違規罰鍰」，並要求在期限內點擊指定連結繳費。桃園監理站提醒，這類訊息均為詐騙，請民眾務必提高警覺。

桃園監理站指出，自今(114)年8月12日起，監理機關已全面停止使用電子郵件通知交通違規未繳罰鍰等相關資訊，目的在於降低民眾誤觸釣魚郵件風險，避免受騙上當。

桃園監理站表示，民眾如欲查詢相關罰鍰或監理資訊，可透過以下管道辦理，如下載「監理服務APP」或於「監理服務網」查詢違規、燃料費、記點記次及各項監理訊息；前往四大超商多媒體事務機，輸入身分證字號與生日，即可查詢是否有罰單；撥打公路局用路人服務中心免付費專線0800-231-035或洽各地監理所站及六都交通事件裁決機關查證。

桃園監理站提到，若確認收到詐騙訊息，則可透過以下方式防堵，如撥打165反詐騙諮詢專線或上內政部警政署165全民防騙網通報，亦可直接於電子郵件系統內檢舉並封鎖來源，以避免更多人受害。

桃園監理站再次強調，監理機關不會以電子郵件要求民眾繳納罰鍰，請大家務必做到「不點擊、不轉帳、先查證」，共同防堵詐騙行為。

本文章來自《桃園電子報》。原文：千萬別點開連結！桃園監理站：E-MAIL通知繳罰單是詐騙

延伸閱讀：

  1. 【有片】桃捷綠線動態測試 劉慶豐大讚GOA4系統穩定可靠
  2. 桃園市圖邀你「藝起玩蘆竹」 精彩暑期課程接力登場

桃園 監理站 詐騙集團

延伸閱讀

台南青年研發ATM防詐警示系統 邊講電話邊提款就警告

美國海軍學院進入全面封鎖！傳被開除學員持槍闖入開火

碰面協商勝過無數電話與郵件 專業律師曝不敗談判技巧：理由很簡單

往來郵件曝光！與已故「淫魔富豪」艾普斯坦私交甚篤 英駐美大使遭撤職

相關新聞

四海幫及中古車商勾結詐團誘騙被詐民眾抵押不動產申貸 16人被騙7千萬

新北市46歲周姓男子身背詐欺、偽造有價證券等6條通緝罪名，他透過四海幫海青堂吳姓副堂主，共同與柬埔寨詐騙機房合作，機房將...

北市40歲女在交友軟體「認識老公」 才聊一個多月就被騙353萬

台北市鄧姓女子在交友軟體結識男網友，卻陷入假交友真詐騙陷阱，不敵對方一個多月以來，天天傳訊息噓寒問暖，更互以「老公、老婆...

8月全國被詐73億較去年同期下降 警籲防詐團普發現金一萬元陷阱

刑事警察局今天舉行打詐儀表板說明記者會，今年8月的詐騙件數及財損金額，相較去年8月已有下降，但詐騙手法不斷翻新仍須警戒，...

稱買150萬減肥食品成功減重獲800萬獎勵 婦人險被騙光積蓄

苗栗縣苑裡地區9日發生一起離譜詐騙案件，一名75歲柳姓婦人在網路社群路平台看到廣告，宣稱只要購買價值150萬元的減肥食品...

影／母遭詐400萬 台中3旬女趴引擎蓋肉身擋車1公里受傷 車手落網

台中市太平區6旬邱婦的家人不甘邱婦遭詐投資虛擬貨幣，面交3次、損失逾400多萬元，昨晚誘騙37歲吳姓男車手出來想教訓，不...

影／工廠女作業員投資泰達幣遭騙130萬 警埋伏逮詐團車手

新北市陳姓工廠女作業員今年7月經網友介紹，誤信網路投資詐騙加入LINE投資群組，投資泰達幣近2個月，獲利想出金遭拒還要加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。