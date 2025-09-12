《韌性特別條例》已三讀修正通過，政府將編列特別預算執行「普發現金」措施。示意圖：截自freepik

依據「165打詐儀錶板」最新統計，今(114)年8月全國平均每日受理詐騙案件493件、財損2億3705萬餘元，較去年8月（685件、財損4億4609萬餘元）分別下降28%與47%。雖然整體詐欺趨勢已有初步下降，但詐團手法不斷翻新，仍須高度警覺。

刑事局進一步提到，詐欺手法受理數前3名分別是網路購物詐騙，占22.4%居首；其次是假投資詐騙，占13.98%；最後是假交友投資詐財詐騙，占8.08%。若以財損金額來看，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達47.16%；其次是假交友投資詐騙，占19.41%；最後是假檢警詐騙，占13.03%。

刑事局提醒，「網路購物詐騙」案件數持續升高，歹徒常透過社群平台、拍賣網站或不明購物網站刊登低價商品誘使下單，之後再以加收運費、補差額或系統錯誤為由要求多次付款，甚至收款後立即失聯，讓民眾血本無歸。警方呼籲，網購務必選擇可信賴的官方網站或知名電商平台，避免貪便宜點擊不明連結，遇到先付款再出貨或對方急促催促匯款時應特別謹慎，並建議多利用第三方支付方式降低風險。

刑事局也提到，《韌性特別條例》已三讀修正通過，政府將編列特別預算執行「普發現金」措施，統計今年迄今，尚未有民眾報案遭「普發現金1萬元」名義詐騙，但是7月12日曾接獲檢舉假冒中央存款保險公司發送「普發現金1萬元」之釣魚簡訊，除由刑事局通報將網站停止解析外，更立即循線查獲發送簡訊的假基地台設備。

為維護政府之公信力及防範詐騙集團濫用此美意結合詐騙手法施詐，刑事局尤其提醒民眾注意下列3種手法，首先是「假檢警詐騙」，以郵局通知有人冒領「普發1萬元」為開場，隨即將電話轉接至假警察或檢察官，聲稱被害人涉及洗錢或重大刑案，進而要求交付提款卡、存摺、OTP簡訊密碼，甚至以面交方式繳交大額現金。過程中，歹徒刻意宣稱偵查不公開，阻斷被害人向他人查證之機會；「騙取金融帳戶詐騙」，假稱協助「普發1萬元」登記或代領，要求被害人寄送提款卡與密碼，或借用帳戶進行金流操作。此舉使帳戶淪為詐團人頭帳戶或洗錢工具，受害人不僅蒙受財損，更可能被列為警示帳戶，衍生信用與法律責任風險；「釣魚簡訊（惡意連結）詐騙」，詐騙集團常假冒政府機構名義發送簡訊或連結，以「普發現金1萬元」、「立即登記」等字眼誘導民眾點擊，藉機竊取個資與金融資訊。

刑事局強調，政府不會發送簡訊或電子郵件通知領取登入，亦不會要求至ATM或網銀操作轉帳，民眾應牢記不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，一切以官方資訊為準。

刑事局表示，該局已結合各警察機關組成打擊「普發現金1萬元」詐欺專案小組，主動蒐報相關詐騙簡訊、社群媒體帳號、廣告、偽冒網站等資訊，或於接獲民眾報案時，立即通報將涉詐門號停（斷）話、涉詐帳號停權、網站停止解析，阻斷涉詐資訊傳遞，並指派專責隊立案溯源偵辦，將相關犯嫌查緝到案，以達嚇阻效果。刑事局也會依政府官方公開資訊，持續於165打詐儀錶板、165 LINE官方帳號、165臉書、刑事局IG與YT官方頻道等，加強推播最新詐騙案例、宣導影片，強化民眾識詐能力。

刑事局再次提醒民眾隨時查閱「165打詐儀錶板」的案例故事，並且於發現「普發現金1萬元」詐欺資訊時，主動向數位發展部「網路詐騙通報查詢網」或「165打詐儀錶板」點擊報案或檢舉進行通報，或撥打「165專線」檢舉，共同阻斷詐騙來源，守護財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「普發一萬」遭詐騙集團鎖定！假意協助登記領取 受害者恐淪人頭戶