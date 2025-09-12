稱買150萬減肥食品成功減重獲800萬獎勵 婦人險被騙光積蓄

苗栗縣苑裡地區9日發生一起離譜詐騙案件，一名75歲柳姓婦人在網路社群路平台看到廣告，宣稱只要購買價值150萬元的減肥食品並成功減重，即可獲得800萬元獎勵，柳婦心動前往郵局提款時，幸行員機警通報警方到場耐心勸導，成功阻止詐騙。

本月9日下午1點多，苑裡鎮山腳派出所警員藍英明接獲山腳郵局經理通報，有民眾欲提領150萬元鉅款。警方趕抵後，發現提款人為75歲柳姓婦人；她表示要領出150萬元購買減肥食品，經員警檢視其手機訊息，發現疑似高額回饋詐騙訊息，立即介入關懷。

經瞭解，柳婦先前在Facebook看到廣告，稱只要購買15份、每份10萬元的減肥食品並成功減重，即可獲得800萬元獎勵，幸行員機警通報警方處理，柳婦積蓄才未被騙光。

警方呼籲，詐騙集團常以「高額獎勵」、「投資理財」等手法欺騙，提醒民眾切勿輕信不明廣告或訊息，若遇大額提款或轉帳，應再三確認，以免財產受損。