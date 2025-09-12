影／母遭詐400萬 台中3旬女趴引擎蓋肉身擋車1公里受傷 車手落網

台中市太平區6旬邱婦的家人不甘邱婦遭詐投資虛擬貨幣，面交3次、損失逾400多萬元，昨晚誘騙37歲吳姓男車手出來想教訓，不料吳男識破，駕車逃逸，邱婦3旬女兒見狀趴在引擎蓋上「肉身擋車」約1公里受傷，警方攔截圍捕救下，並且查獲吳嫌，詢後將依毒品危害防制條例等罪嫌依法究辦。

據了解，6旬的邱婦日前誤信詐騙集團話術，投資虛擬貨幣，前後共面交3次、損失逾400多萬元，經家人查覺有異才發現是遭詐騙，昨晚邱婦與兒女、女婿等家人私下商量要誘騙車手出來面交，要教訓車手。

不料，吳姓車手到場後發現，立即開車逃逸，邱婦的女兒見狀，趴在行進間的轎車引擎蓋上擋車，吳男反而加速逃逸，家屬立即報警，邱婦的女兒在過程中，雙腳多次觸地受傷，險象環生，很多路人都看到驚險一幕。

台中市警局太平警分局說明，昨晚6時許獲報「疑有詐騙車手駕車逃逸，並有造成民眾受傷，請求警方查緝」，警方獲報後，立即發動線上警力攔截圍捕，迅速在太平區大源十八街查獲吳嫌，並在車內起出依托咪酯煙彈7顆、安非他命0.25公克，全案將依違反毒品危害防制條例、刑法肇事逃逸、施用毒品駕車公共危險、毀損及詐欺罪嫌依法究辦。

太平分局表示，詐騙手法層出不窮，詐騙集團常透過網路散布高獲利等投資訊息，抓準民眾投機心態並誘使大量加碼，等到被害人最後領不回款項時才驚覺受騙，不可不慎；另如遇有犯罪行為發生時，應迅速向警方報案，切勿事後私刑正義，避免觸法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885