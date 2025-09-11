積極推動防詐教育 元大人壽獲2025台灣永續行動獎肯定

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

「2025 亞太暨台灣永續行動獎」於9月11日舉辦頒獎典禮，元大人壽以「防詐教育 守護零距離」為主題，實踐聯合國第四項永續發展目標（SDG4）-提供「優質教育」。元大人壽致力於推動各項防詐教育方案，協助企業員工、保戶與一般民眾全面提升防詐觀念，積極響應主管機關的金融防詐政策，獲得2025台灣永續行動獎銅級肯定。

根據內政部警政署165打詐儀表板統計資料顯示，僅是2025年8月的詐騙金額就高達新台幣73.4億元，有鑑於近年詐騙案例層出不窮，為了守護民眾個資及財產安全，避免民眾落入詐騙陷阱，元大人壽挹注資源與人力推動各項防詐方案，對內從源頭著手，制定嚴謹的風險控管機制、加強保戶關懷措施，並透過舉辦講座、數位課程學習、活動演練等，多面向建構阻詐防護網。

此外，為強化防詐效益，針對高齡長者及年輕世代族群，啟動「元氣防詐列車」系列活動，並規劃年輕世代金融素養課程，深入社區與校園，提升金融脆弱族群的防詐意識。另外，為了讓長者閱讀方便，元大人壽印製並發送字體放大版的「元大九笈防詐騙手冊」，時刻提醒長輩提高警覺。由於充分瞭解詐騙手法與情境是最佳的防禦方法，元大人壽特別與媒體合作共同製播防詐影片，影片中透過真實詐騙案例的分享，以及前消保官與警官現身說法的方式，並藉由媒體的傳播影響力，將正確的防詐知識傳遞給大眾，發揮保險業肩負教育的責任。

元大人壽秉持永續經營的理念，長期參與公益活動並積極推動各項永續作為，善盡企業社會責任。未來，元大人壽持續與地方社區合作，以拓展更多元的公益參與形式為目標，落實永續發展行動，發揮社會正面影響力。

