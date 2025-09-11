快訊

影／工廠女作業員投資泰達幣遭騙130萬 警埋伏逮詐團車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓工廠女作業員今年7月經網友介紹，誤信網路投資詐騙加入LINE投資群組，投資泰達幣近2個月，獲利想出金遭拒還要加碼投資，前後共遭騙130萬元，海山警方昨埋伏逮詐團紀姓車手，查扣手機1支、工作證及贓款等相關證物，警詢後今依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，41歲陳女為工廠作業，昨天上午前往海山警分局新海派出所報案，她指稱，今年7月初透過社群平台TikTok結識一名男網友，經其介紹邀請加入LINE群組投資虛擬貨幣泰達幣，2個月內以面交現金方式，將10多年工作積攢的存款，陸續支付共投資130萬元；日前欲取回投資獲利，對方卻聲稱無法出金，陳女才驚覺遭到詐騙。

警方受理後立即成立專案小組，連繫網友約定在昨天下午進行面交，警方調派警力前往橋區國光路周邊埋伏監控；昨日下午4時30分見取款車手紀姓男子（45歲）現身，埋伏員警隨即一擁而上當場逮捕，現場查扣手機1支、工作證及收受贓款等證物，經查紀男有詐欺前科，還執行一次取款任務可獲得2000元報酬。警詢後今依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，投資應透過合法管道，切勿輕信網友或來路不明的投資訊息，如宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財的警訊；若有任何疑問，請立即撥打165專線諮詢，或就近至警察機關查證，共同防堵詐騙，守護財產安全。

新北市陳姓工廠女作業員誤信網路詐騙加LINE群，投資泰達幣近2個月就遭騙130萬元，海山警方昨埋伏逮詐團紀姓車手，查扣手機1支、工作證及贓款等相關證物。記者王長鼎／翻攝
詐騙 車手 泰達幣 虛擬貨幣

