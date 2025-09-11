快訊

待47歲謝姓男車手出面取款，員警立即合圍將其控制。圖：讀者提供

桃園市昨(10)日下午16時許，李姓男子因網友推薦加入虛擬貨幣投資群組，先投入1萬5千元獲利後，正準備加碼16萬元，所幸在桃園警分局員警勸說下識破詐騙，警方隨即與李男合作設局，在桃鶯路超商約詐團見面交款，47歲謝姓車手出面取款時被當場逮捕。他辯稱是替「網路女友的同事」代班，卻成為詐騙車手，依法移請偵辦。

警方說明，昨日下午大樹派出所警員黃任霆主動關懷潛在詐騙受害人時，發現李男聽信網友介紹加入虛擬貨幣投資群組，個性謹慎的他擔心被騙，只嘗試性的投資1萬5千元，過兩天對方回1萬6千元，讓李先生感到獲利頗豐，正準備加碼投資16萬元，經員警勸說解釋，他才恍然大悟差點陷入詐騙陷阱，決定與員警合作。

李男與詐騙嫌犯約定在桃鶯路某超商見面交款，待謝姓車手出面取款，員警立即合圍將其控制，他看到員警還滿臉困惑。謝男表示，其從事水電工程有正當工作，當天是因為網路女友的同事臨時有事，請他幫忙「代班」取款，工作輕鬆又可以賺點外快，於是謝男聽從「女友」的話幫忙取款，沒想到變成詐騙車手，全案依法移請偵辦。警方呼籲，民眾投資應循正當管道，勿輕信未經查證之訊息，以免成為詐騙受害人。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男誤信網戀幫「代班取款」慘淪車手當場遭逮送辦

