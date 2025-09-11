影／賣家贈遙控車 大學生差點被騙金融卡 大媽車手落網才曝光

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

一名大學生在IG網路看到賣家賣遙控車，私訊賣家，賣家稱只要付65元就「免費贈送」，大學生匯款後卻跳出「交易失敗」，賣家即稱匯錯帳號，需寄送買家的金融卡來完成驗證，且要提供卡片密碼，幸好彰化縣員林警分局大村分駐所即時查獲前來領金融卡包裹的何姓車手，將車手移送法辦。

大村分駐所近日接獲線報疑有車手到溪湖鎮某超商領包裹，即前往埋伏，當場查獲年近60歲何姓女車手，包裹內有提款卡2張。

警方查出，一名南部大學生日前在IG看到有賣遙控車的賣家，私訊賣家後，賣家說，只要付65元就「免費贈送」，大學生匯款後，對方傳送交貨便連結讓他下單，他點入連結填寫完資料，網站卻跳出交易失敗，需聯繫交貨便線上客服完成認證，之後加入一名自稱專員的line後，該專員稱匯款運費帳號有誤，須將金融卡寄到指定地點完成驗證且要提供卡片密碼，才能完成交易，大學生即寄出金融卡。

警方調查發現，詐團吸收高齡、工作不穩定的大齡女子當車手，這名何姓女車手聲稱自己以前當清潔工，但警方查出她已領包裹至少4次，受雇於詐團月薪不到2萬元，已依詐欺罪嫌及洗錢防制法將她移送彰化地檢署偵辦。

大村分駐所所長李宜蓁說，最近「假賣家、真詐騙」非常多，詐團會誘導民眾操作交貨便，詐團假客服人員甚至會要買家寄出存摺及金融卡等，有些被害人以為帳戶裡沒錢沒關係，沒想到其帳戶和金融卡可能會被充當詐團轉帳工具，屆時可能會被列為詐騙共犯誤觸法網。

還有詐團也會以「出租帳戶即可輕鬆賺租金」來騙帳戶，民眾以為一個帳戶就可賺數千元很好賺，卻沒想到會被列為詐騙共犯，未來可能要賠償被害人鉅額損失。

李宜蓁提醒說，若對方有要求匯出大筆金額進行「帳戶驗證」、「開通金流」、「綁定帳號」，及騙稱請提供OTP密碼等操作，均是常見詐騙話術，民眾不要點任何連結，也不要用Line、微信、IG加入陌生網友及陌生群組，更要注意勿將個人金融資料隨便提供陌生人，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

大村分駐所即時查獲前來領領金融卡包裹的何姓車手，將車手移送法辦。圖／警方提供
