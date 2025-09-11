騙台灣人偷渡緬甸行詐害遭虐 「不是人待的」判6年4月刑定讞

美髮師蕭詠平與男子鄭惠仙、中國大陸人士「南哥」以「到泰國開發客戶、聊天推廣博弈」為幌子，騙台灣人到緬甸行詐。被害人抵達泰國後即搭竹筏偷渡至緬甸水溝谷營區、興華園區，護照被收走，未達詐騙業績還得遭體罰，不聽話者關進「小黑屋」。最高法院依5個意圖營利以詐術使人出國罪判蕭6年4月徒刑定讞。

原本台灣高等法院判沒收蕭詠平25萬犯罪所得，但此部分最高法院撤銷、發回更審，並啟動防逃機制。有被害人描述在緬甸的遭遇「很累啊，要體操啊，還要跑步，跟軍事訓練沒兩樣...」、「每天都睡不飽」、「沒有休假」、「工作16小時」，直稱「不是人在待的地方」。

蕭詠平於2022年2、3月間在通訊軟體IG上張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」、「有負債想還清、改變人生的請私訊我」等內容，招募有債務而亟需款項的人入行，他慫恿被害人到泰國開發客戶，保證底薪3萬元，且食、宿費用及機票等交通費用均由公司支付，「想回國可隨時離開」，若達績效，月入100萬元不是問題。

一名男子信以為真，搭機前往曼谷後，一路被安排偷渡至緬甸水溝谷營區，但他的護照隨即被鄭惠仙（檢方另案偵辦）、「南哥」收走，男子向蕭詠平表示不想在緬甸工作，但蕭勸說「可以先試看看」，但卻是惡夢的開始。

這名被害人每天中午12點20分開始工作，名義上於翌日凌晨0點20分結束工作，但卻另須加班至凌晨2點，若未達業績，必須抱頭起立蹲跳、跑步體罰，且該營區四周有持槍軍隊巡邏，無法自由進出。

被害人因無法忍受，想回台灣，「南哥」向他表示在緬甸的工作有綁約，提前離開需賠償約16萬元，或協助找人來營區工作，被害人無計可施，除了將薪資泰銖9萬元全數交給「南哥」外，女友也匯出8萬2千元救人，他才得以脫身。

蕭詠平之後又與中國大陸籍男子「阿浩」、「天哥」合作，再騙台灣人到緬甸興華園區，2022年5、6月年間有4名被害人上當，進到緬甸「興華園區」，他們同樣遭脅迫、恐嚇、拘禁。4個人為了離開緬甸，紛紛「賠償」違約金，等於免費替詐團工作，只有其中1人獲得2萬泰銖的報酬。

事後有2名被害人報警，台北地檢署偵查後起訴蕭詠平。

蕭詠平表示自己只是轉達「南哥」、「天哥」所稱的工作內容與地點，沒有騙人，且這些被害人既無特殊技能，也不會外語，怎麼可能會有7萬到13萬的月薪或年薪百萬的待遇？指被害人早就知道到國外就是要從事詐騙。