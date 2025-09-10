前進「北一女」辦活動 法務部：女同學自編、自導、自演防詐短片

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今前進台北市立第一女子高級中學舉辦「守護正義不打烊—青春與正義的對話」專題演講，透過與青年學子對話，提升年輕世代的法治觀念；法務部長鄭銘謙表示，從生活情境出發提高警覺，才能真正有效保護自己與家人。

鄭銘謙說，儘管法務部與北一女中只有一路之隔，卻是他首次踏入培育無數卓越女性、人才輩出的校園，親臨感受百年名校風華，倍感榮幸與喜悅。

鄭銘謙表示，司法與正義並非遙不可及，而是與生活息息相關，應從日常中培養法治素養與正義意識。

法務部表示，活動開場即展現北一女中學生的創意能量，同學們自編、自導、自演的防詐騙短片，以暑假打工陷阱、網購詐騙與網路交友詐騙等貼近青年生活的主題精彩登場，透過生動活潑的演繹方式，引發現場師生熱烈迴響。

士林地檢署主任檢察官羅韋淵是活動主講人，羅運用豐富實務辦案經驗，深入剖析詐騙集團常見手法與新興態樣，以輕鬆互動的方式，引導同學們如何在日常生活中辨識詐騙陷阱、建立法律意識。

鄭銘謙說，感謝北一女中校方大力支持，讓法務部有機會與優秀青年學子近距離交流，期許同學們能將所學帶回家中，與親友分享防詐知識，讓法治教育從校園擴散至家庭與社群，形成全民共同打詐的堅固防線。

法務部前進台北市立第一女子高級中學舉辦「守護正義不打烊—青春與正義的對話」專題演講。圖／法務部提供
法務部前進台北市立第一女子高級中學舉辦「守護正義不打烊—青春與正義的對話」專題演講。圖／法務部提供
士林地檢署主任檢察官羅韋淵今天參與「守護正義不打烊—青春與正義的對話」專題演講。圖／法務部提供
士林地檢署主任檢察官羅韋淵今天參與「守護正義不打烊—青春與正義的對話」專題演講。圖／法務部提供
法務部長鄭銘謙（右）與北一女學生。圖／法務部提供
法務部長鄭銘謙（右）與北一女學生。圖／法務部提供

