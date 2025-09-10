公股首家臺灣企銀攜手高檢署 簽署可疑交易分析機制MOU

金融詐騙與洗錢手法不斷翻新，為保障民眾財產安全，臺灣企銀（2834）10日與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」（MOU），加速雙方資訊互通、協助從源頭防範詐騙。臺灣企銀是第一家與台灣高等檢察署簽MOU的公股銀行，雙方結合司法偵查與金融科技打擊犯罪，展現建構防詐守護網的堅定決心。

在法務部部長鄭銘謙見證下，臺灣企銀董事長李嘉祥與台灣高等檢署檢察長張斗輝代表簽署意向書，金管會銀行局副局長王允中、台北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長郭永發、士林地檢署檢察長張云綺等貴賓均到場觀禮。

鄭銘謙致詞表示，打詐要讓民眾有感，此次臺灣企銀與台灣高等檢察署公私協力，將有助於提升阻詐效益。

李董事長也強調，本次合作整合檢調單位的情報資源，與臺灣企銀的金融科技能力，導入大數據分析與AI技術，將提升對可疑交易的即時識別與資金攔阻效率、精準阻詐。

張斗輝說明，雙方合作於事前精準辨識並管控潛在不法帳戶，爭取盡快將款項追回，建立更嚴密的預警與打擊機制；金管會銀行局王副局長也對臺灣企銀積極防詐的各項作為表示肯定。這也是繼今年7月，臺灣企銀與刑事局簽署反詐騙合作意向書後，公私協力再次合作阻詐。

臺灣企銀近年投入多項資源防詐，已建立多層次防護機制，包括身分驗證強化、預警監控系統及AI智慧防詐架構。近期攜手中華電信（2412）等單位，推出全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，透過即時偵測用戶觸及SIM卡高風險行為時，自動啟動多段驗證流程，大幅提升詐騙攔阻的準確率與防禦能力。