快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

台中婦提百萬投資虛擬貨幣 兒苦勸無效報警阻詐

中央社／ 台中10日電

台中吳姓婦人在網路認識網友，對方鼓吹可投資虛擬貨幣，她到銀行提領100萬元欲交給對方，其子發現有異但勸說無效，報警求助；經警方解說詐騙手法，吳婦才相信自己險遭詐財。

台中市警局太平分局今天表示，新平派出所昨天晚間7時許接獲民眾報案稱，他的母親疑遭到詐騙集團洗腦，已提領新台幣100萬元準備交付給對方，經多次勸阻無效，請警方前往協助。

經員警到場了解，60多歲的吳姓婦人日前於網路認識暱稱「小林」的網友，雙方互動熱絡，對方鼓吹婦人投資虛擬貨幣，並聲稱有管道可短時間獲利1倍，吳婦便至附近銀行提領現金，並在家中等待對方指示。

吳婦的兒子返家後發覺有異詢問，但母親不願透露細節，因怕她遭到詐騙，報案向警方求助。經員警向婦人說明類似詐騙手法，並逐一解釋及應證，吳婦才相信自己險遭騙財，頻向員警表示謝意。

詐騙集團 虛擬貨幣

延伸閱讀

中壢警銀今年已阻詐逾2億 持續合作守護民眾荷包

彰化女領錢稱要裝潢又改口為植牙 警察、銀行聯手阻詐

交往8年！她抓包男友偷偷做1事 全網看傻喊：快分手

愛無邊界原來是詐團！騙走3百萬買虛擬幣 還要再騙4百萬下場曝光

相關新聞

戀愛腦失守！中年女開戶欲收「美籍男友」結婚基金 險成詐團人頭

桃園大園楊姓女子陷入「網戀美夢」昨午到住處附近銀行開設新帳戶，聲稱美籍商人男友要匯「結婚基金」，遭行員識破，大園警分局大...

6旬男見「抗癌新藥」影片投21萬欲成內部投資人 機警行員幫他擋下了

66歲李姓男子在抖音看到「抗癌新藥」影片，好奇與對方取得聯繫，逐漸相信自己可以成為集團「內部投資名額」，準備投入21萬元...

影／媽祖顯神威！車手約在鎮瀾宮前面交詐款 隨身攜毒被搜出

大甲婦人遭詐騙集團以假投資手法誘騙，4度面交及3次匯款交出投資金錢，雖驚覺遭到詐騙，但已損失新台幣340萬餘元，警方與被...

生技公司遭詐4600萬元 律師建議詐防條例增1規定：不是開玩笑

台灣企業在美子公司遭詐騙事件，損失金額高達142.5萬美元，折合約新台幣4600萬元，引起關注。律師鄧湘全表示，這不是電...

生技公司遭詐 4600萬現金股利蒸發

上櫃公司奈米醫材子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US） 疑因誤信冒名發送的虛假電子郵件，應...

單身上班族想見正妹網友 連買4次點數遭詐14萬才驚醒

單身上班族謝姓男子上網交友，遇到使用正妹大頭照的詐騙集團，詐團稱見面要購買Razer Gold點數卡，再假冒客服及律師，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。