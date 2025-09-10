台中婦提百萬投資虛擬貨幣 兒苦勸無效報警阻詐

台中吳姓婦人在網路認識網友，對方鼓吹可投資虛擬貨幣，她到銀行提領100萬元欲交給對方，其子發現有異但勸說無效，報警求助；經警方解說詐騙手法，吳婦才相信自己險遭詐財。

台中市警局太平分局今天表示，新平派出所昨天晚間7時許接獲民眾報案稱，他的母親疑遭到詐騙集團洗腦，已提領新台幣100萬元準備交付給對方，經多次勸阻無效，請警方前往協助。

經員警到場了解，60多歲的吳姓婦人日前於網路認識暱稱「小林」的網友，雙方互動熱絡，對方鼓吹婦人投資虛擬貨幣，並聲稱有管道可短時間獲利1倍，吳婦便至附近銀行提領現金，並在家中等待對方指示。

吳婦的兒子返家後發覺有異詢問，但母親不願透露細節，因怕她遭到詐騙，報案向警方求助。經員警向婦人說明類似詐騙手法，並逐一解釋及應證，吳婦才相信自己險遭騙財，頻向員警表示謝意。