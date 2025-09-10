快訊

戀愛腦失守！中年女開戶欲收「美籍男友」結婚基金 險成詐團人頭

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園大園楊姓女子陷入「網戀美夢」昨午到住處附近銀行開設新帳戶，聲稱美籍商人男友要匯「結婚基金」，遭行員識破，大園警分局大園派出所立刻派員到場阻止，她才驚覺原來是場「愛情陷阱」，差點成了詐團的人頭帳戶。

大園分局表示，61歲楊女月餘前在網路上認識名自稱在美國經商的男子，對方以甜言蜜語讓她逐漸打開心房並墜入情網，對方隨後謊稱想與她共組家庭，以想匯錢給她做為結婚基金，但要她到銀行開設2人的共同帳戶，楊女被愛沖昏頭，昨午前往銀行辦理開戶，行員察覺異狀報警。

大園分局說，大園所昨午2時接獲銀行通報，指稱有中年女子要申請開設新帳戶，行員詢問發現，楊女為了收取美國男友的結婚基金，所以到場辦理開戶，但奇怪的是，楊女卻從未與對方見過面，雙方僅在網路上聊天，於是請警方到場關心。

員警獲報到場，經檢視楊女與網友的對話內容，發現對方以甜言蜜語取得信任，然後以匯結婚基金為由，要她開設新戶，明顯就是假交友騙取人頭戶的手法，經員警以實際新聞案例勸說，楊婦才相信自己遭到愛情詐騙，感謝警方熱心關懷，讓她沒有成為詐騙集團的幫兇。

大園警方呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或有關金錢的訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。

桃園大園61歲楊女到銀行開新戶頭，聲稱要收「美國男友」匯的結婚基金，幸經警方及時阻止，差點要成為詐團的人頭帳戶了。照／警方提供
影／媽祖顯神威！車手約在鎮瀾宮前面交詐款 隨身攜毒被搜出

大甲婦人遭詐騙集團以假投資手法誘騙，4度面交及3次匯款交出投資金錢，雖驚覺遭到詐騙，但已損失新台幣340萬餘元，警方與被...

戀愛腦失守！中年女開戶欲收「美籍男友」結婚基金 險成詐團人頭

桃園大園楊姓女子陷入「網戀美夢」昨午到住處附近銀行開設新帳戶，聲稱美籍商人男友要匯「結婚基金」，遭行員識破，大園警分局大...

6旬男見「抗癌新藥」影片投21萬欲成內部投資人 機警行員幫他擋下了

66歲李姓男子在抖音看到「抗癌新藥」影片，好奇與對方取得聯繫，逐漸相信自己可以成為集團「內部投資名額」，準備投入21萬元...

生技公司遭詐4600萬元 律師建議詐防條例增1規定：不是開玩笑

台灣企業在美子公司遭詐騙事件，損失金額高達142.5萬美元，折合約新台幣4600萬元，引起關注。律師鄧湘全表示，這不是電...

生技公司遭詐 4600萬現金股利蒸發

上櫃公司奈米醫材子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US） 疑因誤信冒名發送的虛假電子郵件，應...

單身上班族想見正妹網友 連買4次點數遭詐14萬才驚醒

單身上班族謝姓男子上網交友，遇到使用正妹大頭照的詐騙集團，詐團稱見面要購買Razer Gold點數卡，再假冒客服及律師，...

