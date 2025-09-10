戀愛腦失守！中年女開戶欲收「美籍男友」結婚基金 險成詐團人頭

桃園大園楊姓女子陷入「網戀美夢」昨午到住處附近銀行開設新帳戶，聲稱美籍商人男友要匯「結婚基金」，遭行員識破，大園警分局大園派出所立刻派員到場阻止，她才驚覺原來是場「愛情陷阱」，差點成了詐團的人頭帳戶。

大園分局表示，61歲楊女月餘前在網路上認識名自稱在美國經商的男子，對方以甜言蜜語讓她逐漸打開心房並墜入情網，對方隨後謊稱想與她共組家庭，以想匯錢給她做為結婚基金，但要她到銀行開設2人的共同帳戶，楊女被愛沖昏頭，昨午前往銀行辦理開戶，行員察覺異狀報警。

大園分局說，大園所昨午2時接獲銀行通報，指稱有中年女子要申請開設新帳戶，行員詢問發現，楊女為了收取美國男友的結婚基金，所以到場辦理開戶，但奇怪的是，楊女卻從未與對方見過面，雙方僅在網路上聊天，於是請警方到場關心。

員警獲報到場，經檢視楊女與網友的對話內容，發現對方以甜言蜜語取得信任，然後以匯結婚基金為由，要她開設新戶，明顯就是假交友騙取人頭戶的手法，經員警以實際新聞案例勸說，楊婦才相信自己遭到愛情詐騙，感謝警方熱心關懷，讓她沒有成為詐騙集團的幫兇。