6旬男見「抗癌新藥」影片投21萬欲成內部投資人 機警行員幫他擋下了

66歲李姓男子在抖音看到「抗癌新藥」影片，好奇與對方取得聯繫，逐漸相信自己可以成為集團「內部投資名額」，準備投入21萬元；不過詐騙歹徒要他用「朋友需要周轉」、「朋友生病急需用錢」等理由領款，他卻說得神情不自然，被行員與警方聯手阻擋，保住老本。

李姓男子日前在社群媒體抖音上看到「抗癌新藥」廣告，好奇瀏覽介紹，該影片宣稱一間知名藥廠成功研發出突破性的抗癌藥品，不僅能有效治療癌症，且極具投資潛力；廣告內更附上看似專業的實驗數據及媒體報導連結，營造逼真假象，讓李心生投資念頭。

經李好奇與自稱「投資顧問」的陌生女子探詢，對方逐步博取李的信任，聲稱「醫療投資」可先投入21萬元，請李先去提款，專員將前往收款；此後李可取得所謂「內部投資名額」，對方要求李務必全程保密，甚至叮囑若遭行員或警方詢問提款用途，須稱是朋友借款周轉。

李信以為真，昨天上午10時許記住要依指示，當遇到行員或警方詢問，先說「朋友借款周轉」，若對方再問詳情，就說「老朋友最近身體出了毛病，需要錢治療」；但李前往台南市安平區台新銀行臨櫃提款，在行員確認用途過程，他說話支支吾吾，神情有異。

行員覺得李姓男子說不出朋友是誰、因為什麼病情需要用錢，通報轄區第四警分局華平派出所；警員張凱惟、蔡明松獲報趕往，瞭解李前往提款經過，指出一系列都是詐騙集團常見的「假投資話術」，對方利用「限時機會」與「保密壓力」操縱民眾心理。

警員以其他被害民眾遭類似手法騙走鉅款的案例，並以手機找出相關新聞給李觀看，告知詐騙歹徒就是要快速讓被騙民眾交付款項，等錢一拿到，就再也聯繫不到對方，錢也拿不回來，更不可能有投資獲利；李逐一確認，恍然大悟，感謝警方與行員即時介入，保住多年積蓄。