快訊

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

iPhone 17系列9月12日預購買哪款？iPhone Air只有eSIM 圖表看懂4支手機差異

聽新聞
0:00 / 0:00

影／媽祖顯神威！車手約在鎮瀾宮前面交詐款 隨身攜毒被搜出

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大甲婦人遭詐騙集團以假投資手法誘騙，4度面交及3次匯款交出投資金錢，雖驚覺遭到詐騙，但已損失新台幣340萬餘元，警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款，果然在媽祖娘娘的神威下犯嫌難逃法網，警方更在其身上搜獲毒品，全案依詐欺及毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。

大甲分局指出，起假投資詐欺案件發生在上月底，警方接獲57歲卓姓女子報案，指稱遭詐騙集團以假投資手法誘騙，4度面交及3次匯款分別交出投資金錢340萬餘元，出金遭拒後，才發覺遭到詐騙，警方專案小組請被害人配合，與詐騙集團周旋後，9月4日晚間， 再次約出詐騙集團成員選在大甲鎮瀾宮廟口附近面交。

專案小組隨後部署警力埋伏，當44歲張姓車手前往面交地點大甲鎮瀾宮時，順利逮捕並查扣偽造投資存款憑證、專員工作證等物，後續更在張嫌身上搜獲二級毒品甲基安非他命1包，員警直呼「竟敢在媽祖面前行騙，都不怕報應嗎？」

大甲分局表示，詐欺車手竟膽敢在媽祖廟口收取詐款，行徑實屬囂張，經警方偵訊後，張嫌坦承是在網路上應徵詐騙集團車手工作，以為可以輕鬆獲得報酬，殊不知因此在神明前「栽了！」警方依詐欺及毒品危害防制條例罪嫌將全案移送台中地檢署偵辦。

警方也呼籲民眾不要被「穩賺不賠」話術沖昏頭，有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或撥打110查證，以免落入詐團陷阱。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大甲警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款。圖／警方提供
大甲警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款。圖／警方提供
大甲警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款。圖／警方提供
大甲警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款。圖／警方提供
大甲警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款。圖／警方提供
大甲警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款。圖／警方提供
大甲警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款。圖／警方提供
大甲警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款。圖／警方提供

車手 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

信仰與修復的跨國對話 法國修復師親手裝裱北港朝天宮媽祖大符

最資深媽祖剛升格當阿嬤！　侯麗芳「願有情」呼籲：早期療癒不能等

媽祖庇佑「天后咖啡」受歡迎 功德隨喜免費飲用亦無妨

苗栗山邊媽祖環島參香！首站訪屏東駐足婚紗店、逛傳統市場

相關新聞

影／媽祖顯神威！車手約在鎮瀾宮前面交詐款 隨身攜毒被搜出

大甲婦人遭詐騙集團以假投資手法誘騙，4度面交及3次匯款交出投資金錢，雖驚覺遭到詐騙，但已損失新台幣340萬餘元，警方與被...

生技公司遭詐 4600萬現金股利蒸發

上櫃公司奈米醫材子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US） 疑因誤信冒名發送的虛假電子郵件，應...

生技公司遭詐4600萬元 律師建議詐防條例增1規定：不是開玩笑

台灣企業在美子公司遭詐騙事件，損失金額高達142.5萬美元，折合約新台幣4600萬元，引起關注。律師鄧湘全表示，這不是電...

單身上班族想見正妹網友 連買4次點數遭詐14萬才驚醒

單身上班族謝姓男子上網交友，遇到使用正妹大頭照的詐騙集團，詐團稱見面要購買Razer Gold點數卡，再假冒客服及律師，...

影／「乾兒子」幫減重？台中6旬婦要匯10萬 得知被騙氣撕匯款單

台中一名6旬婦為減重煩惱，在網上認識自稱「高級體重管理師」的男網友，並認當乾兒子，日前到郵局準備匯款10萬買產品，經郵局...

欠債警謊稱可救回詐騙錢...狂催被害婦付150萬元 判關2年3月定讞

桃園市警局八德分局大安派出所前警員林韋呈積欠借款、信用卡債務、貸款，趁受理虛擬貨幣詐騙案，向被害的洪姓婦人索討150萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。