影／媽祖顯神威！車手約在鎮瀾宮前面交詐款 隨身攜毒被搜出

大甲婦人遭詐騙集團以假投資手法誘騙，4度面交及3次匯款交出投資金錢，雖驚覺遭到詐騙，但已損失新台幣340萬餘元，警方與被害人配合約出詐騙集團成員，詐欺車手竟大膽選在媽祖面前收取贓款，果然在媽祖娘娘的神威下犯嫌難逃法網，警方更在其身上搜獲毒品，全案依詐欺及毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。

大甲分局指出，起假投資詐欺案件發生在上月底，警方接獲57歲卓姓女子報案，指稱遭詐騙集團以假投資手法誘騙，4度面交及3次匯款分別交出投資金錢340萬餘元，出金遭拒後，才發覺遭到詐騙，警方專案小組請被害人配合，與詐騙集團周旋後，9月4日晚間， 再次約出詐騙集團成員選在大甲鎮瀾宮廟口附近面交。

專案小組隨後部署警力埋伏，當44歲張姓車手前往面交地點大甲鎮瀾宮時，順利逮捕並查扣偽造投資存款憑證、專員工作證等物，後續更在張嫌身上搜獲二級毒品甲基安非他命1包，員警直呼「竟敢在媽祖面前行騙，都不怕報應嗎？」

大甲分局表示，詐欺車手竟膽敢在媽祖廟口收取詐款，行徑實屬囂張，經警方偵訊後，張嫌坦承是在網路上應徵詐騙集團車手工作，以為可以輕鬆獲得報酬，殊不知因此在神明前「栽了！」警方依詐欺及毒品危害防制條例罪嫌將全案移送台中地檢署偵辦。

警方也呼籲民眾不要被「穩賺不賠」話術沖昏頭，有疑慮請立即撥打165反詐騙專線或撥打110查證，以免落入詐團陷阱。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885