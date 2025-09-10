快訊

桃園市中壢警分局召開「警銀聯繫會議」。圖：警方提供

桃園市中壢警分局於昨(9)日下午召開「警銀聯繫會議」，針對最新詐騙手法進行剖析，並深入檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法，期望透過警銀雙方默契的建立，更加有效守護民眾財產安全。中壢分局十分重視此次會議，除了致贈「警察小熊」給與會的金融機構職員，更對16間金融機構，24位攔阻有功的行員頒發感謝狀及禮卷，其中，攔阻100萬元以上的行員有7位，以下的有17位，感謝他們對打擊詐騙犯罪的付出。

景銀深入檢討攔阻失敗案例，提出精進辦法，期望透過警銀雙方默契的建立，更加有效守護民眾財產安全圖：警方提供

中壢分局表示，中壢地區有96間金融機構，在警銀合作阻詐之下，今年度已攔阻成功312件，成功守護民眾財產逾2億1571萬8030元。攔阻失敗有126件，與去年度相比下降58件，下降率達31.5%，攔阻失敗金額減少4397萬5521元，下降率達29.4%。在中壢地區96家金融機構中，其中以臺灣中小企業銀行中壢分行失敗率56%較高、中國信託中原分行失敗9件較多。顯示警方與金融機構仍有強化合作的必要。未來中壢分局仍將持續邀請該區金融機構踴躍與會，共同分享經驗，為民眾建立詐騙防線。

中壢分局長林鼎泰提到，此次會議雙方交流相當熱烈，也對詐騙集團常用話術進行討論剖析，強調警方持續積極與金融機構攜手合作，藉由警銀聯防，不僅有助第一線行員快速識詐、即時通報，更能有效提升整體攔阻效能。也提醒民眾可以下載「警政服務APP」，動動手指就能快速掌握最新防詐資訊。更期盼與金融機構共同秉持「詐騙最難行、民眾最安心」精神，一起成為民眾的「荷包守門員」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警銀今年已阻詐逾2億 持續合作守護民眾荷包

