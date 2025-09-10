快訊

生技公司遭詐 4600萬現金股利蒸發

聯合報／ 記者嚴雅芳／台北報導

上櫃公司奈米醫材子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）   疑因誤信冒名發送的虛假電子郵件，應收的現金股利遭詐匯入假帳號，金額高達一四二點五萬美元（約台幣四千六百萬元）。公司已通報銀行及美國聯邦調查局（ＦＢＩ），目前持續追查資金流向，最終損失金額仍待調查釐清。

奈米醫材指出，事件源於另一子公司MILLENNIUM BIOMEDICAL, INC.（MBI）八月廿日董事會決議發放現金股利一五○萬美元，奈米醫材獲配七點五萬美元，ASTVC-US則應收一四二點五萬美元。MBI在匯款確認過程中收到遭冒名偽造電子郵件，依該郵件指示將一四二點五萬美元匯入假帳號，事後才發現遭遇詐騙

相關款項已遭提領，銀行端正追查資金流向，ＦＢＩ也已受理調查。公司坦言，若無法追回，預估最大損失一四二點五萬美元，且無保險理賠可覆蓋。

此案引發高度熱議，懷疑是否涉及「內鬼」。奈米醫材表示，MBI八月廿四日發出匯款確認信件，但ASTVC-US並未收到該封郵件，MBI隔日收到回覆為遭冒名之虛假帳號資訊。櫃買中心已深入公司查核，公司也提出相關佐證資料，研判是駭客攔截信件所致，非內部人員因素。將全力配合調查，並檢討內部控管，強化防詐郵件教育訓練及應變措施，以降低類似事件再度發生。

ASTVC與MBI皆為奈米醫材百分之百持股子公司，ASTVC位於美國麻州，MBI位於美國加州。據悉，兩家公司過往直接往來不多，才會在匯款確認過程中留下漏洞。若帳款最終無法追回，奈米醫材需在下半年認列詐騙虧損。以公司上半年稅後淨利三○三○點七萬元計算，若損失確定，相當於上半年獲利全數被吞蝕。

FBI 生技 詐騙 現金股利

