彰化女領錢稱要裝潢又改口為植牙 警察、銀行聯手阻詐

中央社／ 彰化9日電

彰化縣一名女子到銀行要提領新台幣40萬元，卻對行員及員警說詞反覆，員警查看女子手機對話紀錄後確認對方是詐騙，女子才得知掉入假投資陷阱。圖／中央社（警方提供）
彰化縣一名女子到銀行要提領新台幣40萬元，卻對行員及員警說詞反覆，員警查看女子手機對話紀錄後確認對方是詐騙，女子才得知掉入假投資陷阱。圖／中央社（警方提供）

彰化縣1名女子到銀行要提領新台幣40萬元卻說詞反覆，先稱要繳裝潢費用，之後又稱要植牙，員警查看女子手機對話紀錄確認是詐騙，女子才知掉入假投資陷阱，取消提款。

彰化縣警察局員林分局今天透過新聞稿表示，員林派出所員警日前接獲銀行致電，指有女子臨櫃要提領40萬元，但用途說詞反覆。

員警到場後，女子先稱是家中裝潢所需費用，但員警進一步詢問是否有合約可查證，女子又改稱款項是植牙費用；經女子同意，員警查看女子手機對話紀錄，發現是近期常發生的假投資詐騙手法。

員警告訴女子，詐騙集團為躲避查緝，會指導受害者如果遇行員或警方詢問時，要解釋款項用途為家中裝潢所需；女子聽完員警解釋後得知差點被騙，立即取消提款。

員林分局長洪再德表示，詐騙手法層出不窮，唯有多方查證提高警覺並即時查證，才能有效降低被害風險，有任何疑問可撥165反詐騙諮詢專線。

彰化 員林 詐騙集團

