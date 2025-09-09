單身上班族想見正妹網友 連買4次點數遭詐14萬才驚醒

單身上班族謝姓男子上網交友，遇到使用正妹大頭照的詐騙集團，詐團稱見面要購買Razer Gold點數卡，再假冒客服及律師，以支付禮物認證卡、操作錯誤及威脅是感情詐騙，要求加碼買點數，謝連買4次共被騙14萬4000元。

警方調查，27歲謝姓男子上月使用暧聊交友App，結識使用正妹大頭照、暱稱「曉萱」女網友，雙方聊天交往，女網友傳送宣稱是線上客服的LINE連結，稱見面要花費3萬6000元購買Razer Gold點數卡，他依指示赴超商買點數，加入LINE後拍攝序號傳給對方。

對方要求買點數以支付禮物認證卡送給女網友，又以操作錯誤為由要求再購買，謝先後購買3萬6000元點數；對方聲稱謝對女網友感情詐騙，傳送宣稱是律師的LINE連結，他加入後怕有法律責任，依指示購買3萬6000元點數，仍無法與女網友見面，驚覺受騙報案。

刑事局表示，假交友、假援交詐團使用年輕女性照片，透過交友軟體接觸被害人，稱見面要向客服儲值點數，要求購買Apple Store禮品卡、Razer Gold「雷蛇」點數卡等拍照傳送，並持續要求買點數，待被害人發現受騙後斷絕聯繫。

刑事局提醒，上網交友遇對方稱見面需先買點數卡儲值或先繳交保證金，必為詐騙，民眾應避免使用不明交友軟體，勿輕易視訊及提供個人資料，避免遭勒索，有疑問可瀏覽「165打詐儀錶板」網站，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。