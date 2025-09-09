快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

單身上班族想見正妹網友 連買4次點數遭詐14萬才驚醒

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

單身上班族謝姓男子上網交友，遇到使用正妹大頭照的詐騙集團詐團稱見面要購買Razer Gold點數卡，再假冒客服及律師，以支付禮物認證卡、操作錯誤及威脅是感情詐騙，要求加碼買點數，謝連買4次共被騙14萬4000元。

警方調查，27歲謝姓男子上月使用暧聊交友App，結識使用正妹大頭照、暱稱「曉萱」女網友，雙方聊天交往，女網友傳送宣稱是線上客服的LINE連結，稱見面要花費3萬6000元購買Razer Gold點數卡，他依指示赴超商買點數，加入LINE後拍攝序號傳給對方。

對方要求買點數以支付禮物認證卡送給女網友，又以操作錯誤為由要求再購買，謝先後購買3萬6000元點數；對方聲稱謝對女網友感情詐騙，傳送宣稱是律師的LINE連結，他加入後怕有法律責任，依指示購買3萬6000元點數，仍無法與女網友見面，驚覺受騙報案。

刑事局表示，假交友、假援交詐團使用年輕女性照片，透過交友軟體接觸被害人，稱見面要向客服儲值點數，要求購買Apple Store禮品卡、Razer Gold「雷蛇」點數卡等拍照傳送，並持續要求買點數，待被害人發現受騙後斷絕聯繫。

刑事局提醒，上網交友遇對方稱見面需先買點數卡儲值或先繳交保證金，必為詐騙，民眾應避免使用不明交友軟體，勿輕易視訊及提供個人資料，避免遭勒索，有疑問可瀏覽「165打詐儀錶板」網站，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。

一名男子在網路交友卻遇上詐騙集團，買了4次點數，被騙走14萬4000元。示意圖／AI生成
一名男子在網路交友卻遇上詐騙集團，買了4次點數，被騙走14萬4000元。示意圖／AI生成
刑事局提醒上網交友，遇對方稱見面需先買點數卡儲值或先繳交保證金，必為詐騙。圖／刑事局提供
刑事局提醒上網交友，遇對方稱見面需先買點數卡儲值或先繳交保證金，必為詐騙。圖／刑事局提供

禮物 詐團 打詐 交友軟體 詐騙集團

延伸閱讀

20多歲年輕上班族竟骨質疏鬆？醫揭元兇：別以為骨鬆是老年專利

詐團拉攏電信行店長助隱匿 刑事局查扣泰達幣2.3萬顆

愛無邊界原來是詐團！騙走3百萬買虛擬幣 還要再騙4百萬下場曝光

5人被騙逾6千萬 刑事局中打中心破詐團逮27人

相關新聞

單身上班族想見正妹網友 連買4次點數遭詐14萬才驚醒

單身上班族謝姓男子上網交友，遇到使用正妹大頭照的詐騙集團，詐團稱見面要購買Razer Gold點數卡，再假冒客服及律師，...

影／「乾兒子」幫減重？台中6旬婦要匯10萬 得知被騙氣撕匯款單

台中一名6旬婦為減重煩惱，在網上認識自稱「高級體重管理師」的男網友，並認當乾兒子，日前到郵局準備匯款10萬買產品，經郵局...

欠債警謊稱可救回詐騙錢...狂催被害婦付150萬元 判關2年3月定讞

桃園市警局八德分局大安派出所前警員林韋呈積欠借款、信用卡債務、貸款，趁受理虛擬貨幣詐騙案，向被害的洪姓婦人索討150萬元...

謊稱塔位、牌位熱賣詐騙1315萬元 6名業務員被判刑

陳姓男子2016年間在台中市設立3家公司，招募員工佯稱很多人要買靈骨塔、牌位等話術，誘騙民眾投資並保證獲利，2名真正買家...

高雄梓官區漁會內控鬆散 剛到職出納靠作假帳得手1776萬元

高雄市梓官區漁會剛入職2個月的陳姓出納受騙，被詐團誘拐再投入大筆現金才能「出金」，便利用漁會資金清點漏洞，私自匯出177...

假冒投資專家顧奎國騙200人1.4億 贓款全流向柬埔寨滙旺交易所

高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款，用泰達幣透過柬國滙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。