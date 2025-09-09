單身上班族想見正妹網友 連買4次點數遭詐14萬才驚醒
單身上班族謝姓男子上網交友，遇到使用正妹大頭照的詐騙集團，詐團稱見面要購買Razer Gold點數卡，再假冒客服及律師，以支付禮物認證卡、操作錯誤及威脅是感情詐騙，要求加碼買點數，謝連買4次共被騙14萬4000元。
警方調查，27歲謝姓男子上月使用暧聊交友App，結識使用正妹大頭照、暱稱「曉萱」女網友，雙方聊天交往，女網友傳送宣稱是線上客服的LINE連結，稱見面要花費3萬6000元購買Razer Gold點數卡，他依指示赴超商買點數，加入LINE後拍攝序號傳給對方。
對方要求買點數以支付禮物認證卡送給女網友，又以操作錯誤為由要求再購買，謝先後購買3萬6000元點數；對方聲稱謝對女網友感情詐騙，傳送宣稱是律師的LINE連結，他加入後怕有法律責任，依指示購買3萬6000元點數，仍無法與女網友見面，驚覺受騙報案。
刑事局表示，假交友、假援交詐團使用年輕女性照片，透過交友軟體接觸被害人，稱見面要向客服儲值點數，要求購買Apple Store禮品卡、Razer Gold「雷蛇」點數卡等拍照傳送，並持續要求買點數，待被害人發現受騙後斷絕聯繫。
刑事局提醒，上網交友遇對方稱見面需先買點數卡儲值或先繳交保證金，必為詐騙，民眾應避免使用不明交友軟體，勿輕易視訊及提供個人資料，避免遭勒索，有疑問可瀏覽「165打詐儀錶板」網站，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言