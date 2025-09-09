快訊

藝能界牽線 卓君澤成李洋機要秘書關鍵原因曝光

你不再是我父親！法國迷姦案主嫌女兒的悲情痛訴

德國IAA慕尼黑車展現場直擊！Mercedes-Benz品牌之夜 新純電GLC全球首演

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「乾兒子」幫減重？台中6旬婦要匯10萬 得知被騙氣撕匯款單

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名6旬婦為減重煩惱，在網上認識自稱「高級體重管理師」的男網友，並認當乾兒子，日前到郵局準備匯款10萬買產品，經郵局行員和警方聯手勸組，婦人才知自己遭詐，氣得當場封鎖對方通話，並怒撕匯款單。

台中市警局烏日分局追分派出所警員蔡兆緯日前接獲郵局通報，一名6旬婦人要匯款向兒子買東西，但奇怪的是，婦人兒子的姓氏與夫婦倆的姓氏不同，擔心婦人遭詐騙，報警協助。蔡兆緯到場時，婦人改口，是要匯款給乾兒子。

蔡兆緯經檢視對話紀錄，發現婦人「乾兒子」的大頭貼疑似是盜用網路上的高顏值照片。婦人才吐露，她和乾兒子僅靠通訊軟體聯繫，在乾兒子每日噓寒問暖關心下，想說光顧一下乾兒子推薦的產品，基於信任，對方公司名稱、地址等細節都沒查證，只是照著對方指示匯款，沒想到換來是欺騙。

婦人聽完蔡兆緯的詳細解後，才恍然大悟自己被騙了，立刻封鎖乾兒子通話，想起自己差點被騙走血汗錢，氣的當場怒撕匯款單。

台中市警局烏日分局分局長劉雲鵬表示，人人都想擁有健康體態，但如果為了變瘦差點被詐騙，可就得不償失。呼籲民眾，切勿輕信來源不明的網路廣告或陌生話術，不要購買來路不明的食物，避免服用後危害健康，甚至落入詐騙陷阱。如接獲可疑訊息，務必提高警覺，可隨時撥打110向警方報案或撥打「165反詐騙專線」查證，以確保身體健康與財產。

警方發現，詐騙6旬婦人的網友，疑似盜用網路上的高顏值照片。記者趙容萱／翻攝
警方發現，詐騙6旬婦人的網友，疑似盜用網路上的高顏值照片。記者趙容萱／翻攝
6旬婦（左）為減重差點匯款10萬買產品，得知被騙後，氣得當場怒撕匯款單。記者趙容萱／翻攝
6旬婦（左）為減重差點匯款10萬買產品，得知被騙後，氣得當場怒撕匯款單。記者趙容萱／翻攝

詐騙 郵局

延伸閱讀

巨石強森斷崖式衰老！被疑罹病健康亮紅燈　親揭激瘦原因

桃園學生減重計畫再升級 今年將擴大全市校際PK

2女術後喪命涉違法使用大陸醫材 高雄減重名醫200萬交保

劉曉憶是他病人…高雄減重名醫被控過度開刀醫死2人 檢今指揮搜索

相關新聞

欠債警謊稱可救回詐騙錢...狂催被害婦付150萬元 判關2年3月定讞

桃園市警局八德分局大安派出所前警員林韋呈積欠借款、信用卡債務、貸款，趁受理虛擬貨幣詐騙案，向被害的洪姓婦人索討150萬元...

影／「乾兒子」幫減重？台中6旬婦要匯10萬 得知被騙氣撕匯款單

台中一名6旬婦為減重煩惱，在網上認識自稱「高級體重管理師」的男網友，並認當乾兒子，日前到郵局準備匯款10萬買產品，經郵局...

謊稱塔位、牌位熱賣詐騙1315萬元 6名業務員被判刑

陳姓男子2016年間在台中市設立3家公司，招募員工佯稱很多人要買靈骨塔、牌位等話術，誘騙民眾投資並保證獲利，2名真正買家...

高雄梓官區漁會內控鬆散 剛到職出納靠作假帳得手1776萬元

高雄市梓官區漁會剛入職2個月的陳姓出納受騙，被詐團誘拐再投入大筆現金才能「出金」，便利用漁會資金清點漏洞，私自匯出177...

假冒投資專家顧奎國騙200人1.4億 贓款全流向柬埔寨滙旺交易所

高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款，用泰達幣透過柬國滙...

今年被逮外籍車手已破千人 台南警深夜巡邏見神情鬼祟男再逮一人

警政署統計，去年警方共逮捕753名外籍車手，但今年光是1月至9月，被逮外籍車手就多達1066人；來台觀光的外籍人士或在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。