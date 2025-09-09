欠債警謊稱可救回詐騙錢...狂催被害婦付150萬元 判關2年3月定讞

桃園市警局八德分局大安派出所前警員林韋呈積欠借款、信用卡債務、貸款，趁受理虛擬貨幣詐騙案，向被害的洪姓婦人索討150萬元，謊稱可以從詐欺集團電子錢包救回款項，洪婦交錢前向165專線、分局督察組查證，才揭發案情，最高法院依公務員利用職務機會詐取財物未遂罪判刑2年3月，褫奪公權2年定讞。

林韋呈和父親同為警察，他2023年10月間在八德分局大安派出所擔任警員，負責值班、受理民眾報案並調查，案發後於2023年11月8日離職。林2023年10月16日晚間10時許，受理洪婦投資虛擬貨幣遭詐騙752萬元的案件，並取得洪婦的LINE聯絡方式。

林韋呈因自身積欠借款、貸款及信用卡債，同年月18日上午7時許在宿舍打LINE電話給洪婦，謊稱同樣擔任警察的同學，有辦法從詐欺集團電子錢包救回遭詐款項，但需要洪婦準備150萬元，還傳訊息「越快用，比較有機會成功」、「太久的話，錢包的錢可能會四處跑」。

洪婦應允籌措資金，但因剛被詐騙也無法在短時間內籌得150萬元，只好和林韋呈討論降低金額為60萬元。洪婦同年月25日上午到銀行提領現金，準備到派出所交給林，但她交付前察覺有異，打電話到165專線及八德分局督察組詢問，經督察組人員約談林韋呈後，揭發犯行。

林韋呈坦承犯行，一審認為林韋呈明知洪婦遭詐金額超過752萬元，卻再向被害人詐取財物，金額高達150萬元，過程中更不斷催促洪婦籌款，且林被查獲之後，又隨即聯絡洪婦，並預擬被害人警詢筆錄的問答內容，指導洪婦應答，企圖影響本案的調查。

一審認為林韋呈嚴重損及民眾對警察的信賴感，也損及國家公務員廉潔端正的形象，考量林坦承犯行，與被害人達成和解，取得洪婦原諒，判決3年7月，褫奪公權3年。