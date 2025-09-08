謊稱塔位、牌位熱賣詐騙1315萬元 6名業務員被判刑

陳姓男子2016年間在台中市設立3家公司，招募員工佯稱很多人要買靈骨塔、牌位等話術，誘騙民眾投資並保證獲利，2名真正買家被騙合計1315多萬元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪判處張姓等6人有徒刑期2年2月至4年10月。可上訴。

判決書指出，陳男（已殁，公訴不受理）2016年間在台中市申設物業管理公司、開發公司、行銷顧問公司，找不知情的陳男（無罪）當人頭老闆，實際由當時還在世的陳男負責經營，僱用張姓等6名男子擔任業務幹部，推銷塔位、牌位或生前契約（含御璽卡）。

張男等人明知實際上根本沒任何買家欲承購塔位、牌位或生前契約（含御璽卡），2017至2019年間接棒謊稱有買家需要10個甚至65個塔位或牌位、生前契約及御璽卡供奉已逝親人，許姓、林姓兩名被害人持有的塔位、牌位不夠，業務人員佯稱先墊款購買，許、林二人事後匯款補足。

許、林二人後來發現張男等人未依當初所言轉售殯葬產品，始知被騙，憤而提告。張男等人均否認詐騙，供稱購入產品都經過許、林二人考慮及看過，認為塔位趨勢可作為投資商品，業務人員都有說量力而為，從來沒有說過有買家要買等語。