謊稱塔位、牌位熱賣詐騙1315萬元 6名業務員被判刑
陳姓男子2016年間在台中市設立3家公司，招募員工佯稱很多人要買靈骨塔、牌位等話術，誘騙民眾投資並保證獲利，2名真正買家被騙合計1315多萬元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪判處張姓等6人有徒刑期2年2月至4年10月。可上訴。
判決書指出，陳男（已殁，公訴不受理）2016年間在台中市申設物業管理公司、開發公司、行銷顧問公司，找不知情的陳男（無罪）當人頭老闆，實際由當時還在世的陳男負責經營，僱用張姓等6名男子擔任業務幹部，推銷塔位、牌位或生前契約（含御璽卡）。
張男等人明知實際上根本沒任何買家欲承購塔位、牌位或生前契約（含御璽卡），2017至2019年間接棒謊稱有買家需要10個甚至65個塔位或牌位、生前契約及御璽卡供奉已逝親人，許姓、林姓兩名被害人持有的塔位、牌位不夠，業務人員佯稱先墊款購買，許、林二人事後匯款補足。
許、林二人後來發現張男等人未依當初所言轉售殯葬產品，始知被騙，憤而提告。張男等人均否認詐騙，供稱購入產品都經過許、林二人考慮及看過，認為塔位趨勢可作為投資商品，業務人員都有說量力而為，從來沒有說過有買家要買等語。
彰化地院審酌，張男等人不思以正途獲取財富，冀圖不勞而獲，對被害人佯稱已尋得買家願購買他們等持有的殯葬商品，惟須加購殯葬產品、辦理節稅等話術設詞詐騙，獲取鉅額不法利益，嚴重損害被害人財產權，情節非輕；參以張男等人犯後均否認犯行、尚未賠償損害等犯後態度，兼衡犯罪動機等、張男等人智識、被害人受損失，依犯三人以上共同詐欺取財罪分別判處張男應執行3年6月、蕭男應執行3年8月、詹男應執行4年10月、康男3年、陳男2年8月、鄧男2年2月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言