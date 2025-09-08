販售靈骨塔位集團詐財 6人遭彰院判刑最重4年10月

詹男等人開設多間公司販賣靈骨塔位等殯葬產品，向許女、林女推銷靈骨塔及生前契約等產品，佯稱可轉賣牟利，遭檢方依詐欺等罪嫌起訴，彰化地院依共同詐欺取財等罪判詹男徒刑4年10月。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，陳男、張男、蕭男及詹男等8人，從民國107年開始，在台中市開設多間公司，販賣靈骨塔、生前契約等殯葬產品，擔任業務員的張男等人則向許女推銷，佯稱有人想購買靈骨塔或牌位，女子信以為真，匯款進銀行帳戶，後來才發現被騙，被騙金額高達新台幣700多萬。

至於詹男等人，明知實際上根本沒有買家要購買塔位或生前契約，仍與另名林女聯絡，謊稱有買家想購買殯葬相關商品，不過須另行購買牌位、塔位、生前契約，合併出售比較有利，林女信以為真匯款，後來發現購買的靈骨塔等並無人接手，驚覺受騙上當報警，事後統計發現已被騙600萬元。

案件在法院審理時，詹男辯稱，雖有販賣靈骨塔位、生前契約等產品給客人，但銷售過程中都有明確告知內容及產品，告訴人可自由轉讓過戶，沒有告訴對方有買家出現想要購買塔位而要求告訴人多買塔位；陳男則說，都會帶客戶到塔區讓他們了解是合法商品，決定是否投資，他未向許女表示有3名投資人要一起平分65個塔位。

不過，地院法官認為，詹男等人利用人性弱點，造成被害人嚴重財產損害，且犯後否認犯行、未賠償損失，因此依違反組織犯罪防制條例及3人以上共同詐欺取財罪，判處張男應執行有期徒刑3年6月、蕭男應執行3年8月、詹男應執行4年10月、康男應執行3年，陳男及鄧女則分別被判處2年8月、2年4月。