高雄梓官區漁會內控鬆散 剛到職出納靠作假帳得手1776萬元
高雄市梓官區漁會剛入職2個月的陳姓出納受騙，被詐團誘拐再投入大筆現金才能「出金」，便利用漁會資金清點漏洞，私自匯出1776萬元款項，全案曝光後，陳女被依背信等罪判刑4年6月確定，漁會損失則向陳女提告索賠，法院審理後，扣除抵付部分，陳女應予提供帳戶的員工、客戶賠償漁會840萬餘元。
判決書指出，陳女自2022年8月1日起在梓官區漁會信用部任職，到職僅2個月即擔任大出納一職，負責漁貨款收付、大額款項清點及入庫等業務。
同年9月間，陳女遇到詐騙，陸續投入個人本金後，又被詐團要求需投入其他費用，才能領回本金跟獲利，陳女為了順利出金，發現前台櫃員不會清點大出納收入款項，且信用部主任每天只會清點金庫現金，不會檢視金庫外現金的制度漏洞，便計畫從漁會挪用大筆資金。
陳女佯稱自己帳戶被凍結，先跟兩位同事借銀行帳戶，利用職務之便取得活期性存款收入傳票、無摺存款憑條，在上面登載已收訖的大額現金等不實內容，再交給櫃員登打入帳，之後偽造庫存現金表、漁會款清單、櫃員收付款登記表，掩飾犯行，成功將1776萬元轉入名下帳戶。
只不過陳女將大筆現金轉給詐團後，發現仍無法取回本金才知道上當，漁會發現資金與帳上資料有落差，清查才發現有內鬼，橋頭地檢署偵辦時，檢方依背信罪起訴陳女。
橋頭地院審酌她賠償400萬元，另有價值200萬元土地遭扣押，判處有期徒刑4年半，她不服上訴二審被駁維持原判，經最高法院駁回後判決定讞。事後漁會計算損失，向陳女及提供帳戶的員工、民眾提告，求償1776萬元損失。
橋院民事庭審理時，法官認為漁會未確實辦理核驗程序、盤點庫存現金流於形式、電腦作業及交易控管不當、落實內控制度等，也應承擔30%過失責任，考量陳女抵充已清償漁會的400萬元，計算後判陳女及部分提供帳戶者應負連帶給付責任，判賠840萬元。可上訴。
