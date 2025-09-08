詐團拉攏電信行店長助隱匿 刑事局查扣泰達幣2.3萬顆

刑事警察局聯合新北、桃園、臺中及高雄市警方，歷經半年追查，成功瓦解一個假投資詐欺集團。圖：讀者提供

刑事警察局偵查第七大隊在臺灣高雄地檢署指揮下，聯合新北、桃園、臺中及高雄市警方，歷經半年追查，成功瓦解一個假投資詐欺集團。專案小組自113年12月至114年8月間，分四波行動在各地拘提40名成員，包含主嫌吳姓男子及涉嫌協助的高雄電信行店長，並查扣泰達幣逾2.3萬顆（市值約新台幣72萬元）、現金新台幣22萬餘元、日幣81萬餘元，以及手機、電腦等大量贓證物。

警方指出，詐團假冒投資名人，在臉書刊登廣告吸引民眾加入LINE群組，再以話術誆稱獲利豐厚，引導受害人使用偽造的「訊○投資」APP進行投資，並以面交或匯款方式收取資金，最終受害人逾200人、被騙金額高達新台幣1億4千萬元。詐團收款後，透過指定幣商換購泰達幣，再轉往境外錢包隱匿不法所得。

刑事局強調，詐團更拉攏電信行店長提供工作機與境外門號，幫助成員規避追緝，行徑惡劣。全案依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局呼籲，投資理財務必提高警覺，勿輕信網路廣告或冒名專家，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或查詢「打詐儀表板」網站，以免落入陷阱。

