快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

假冒投資專家顧奎國騙200人1.4億 贓款全流向柬埔寨滙旺交易所

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款，用泰達幣透過柬國滙旺虛擬貨幣交易所洗錢。刑事局陸續查獲40人依詐欺等罪移送，檢方聲押吳等2人獲准。

警方調查，詐團在臉書投放假冒投資專家顧奎國廣告，吸引被害人加入自稱投顧助理LINE帳號，再導入假投資群組，假扮群組成員稱投資台股獲利豐厚、消息準確，誘使下載冒名製作的「訊捷投資」證券APP，交付現金。

高雄不良組合分子29歲吳姓男子從事控盤首腦，與柬埔寨話務機房聯繫，透過29歲郭姓男子指揮3個車手集團向被害人收取現金，層層轉交收水人員，由第3層收水交給虛擬貨幣商購買泰達幣，打給吳洗錢。警方追查幣流，發現經打散多流向柬國的滙旺交易所，研判打給機房。

高雄某電信行店長34歲葉姓女子被詐團吸收，提供手機及人頭、境外門號，當車手及收水人員的工作機，由27歲林姓男子註冊Telegram帳號供犯嫌彼此聯繫，並設定遠端刪除系統以滅證。

警方清查，去年7至9月217人被騙1.4億元，其中台北市一名64歲婦人被騙4785萬元最多。刑事局偵七大隊第一隊追查，去年12月至上月在高雄、新北、桃園、台中市等地搜索，拘提吳等23人及同行3名少年，並借訊因詐欺等案羈押的14人，吳部分坦承。

警方搜索吳扣押裁定2萬3829.36551顆泰達幣（約台幣72萬元），查扣現金台幣22萬元、日幣81萬元，另查扣手機29支、平板1台、桌上型電腦2台等贓證物。

警詢後將23人依詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，將少年送少年法庭，檢方聲押吳及一名車手頭獲准，命其他人3至5萬元交保。

高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款洗錢，刑事局查獲40人移送。記者李奕昕／翻攝
高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款洗錢，刑事局查獲40人移送。記者李奕昕／翻攝
高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款洗錢，刑事局查獲40人移送。記者李奕昕／翻攝
高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款洗錢，刑事局查獲40人移送。記者李奕昕／翻攝
高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款洗錢，刑事局查獲40人移送。記者李奕昕／翻攝
高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款洗錢，刑事局查獲40人移送。記者李奕昕／翻攝

車手 詐欺 洗錢 詐團 台幣 泰達幣 虛擬貨幣

延伸閱讀

年輕港女深夜ATM提贓款…謊稱幫親戚領錢 觀光來台當詐騙車手被逮

愛無邊界原來是詐團！騙走3百萬買虛擬幣 還要再騙4百萬下場曝光

5人被騙逾6千萬 刑事局中打中心破詐團逮27人

金融業退休婦想買虛擬貨幣 遇到詐團假借官方APP行騙 險丟40萬

相關新聞

假冒投資專家顧奎國騙200人1.4億 贓款全流向柬埔寨滙旺交易所

高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款，用泰達幣透過柬國滙...

今年被逮外籍車手已破千人 台南警深夜巡邏見神情鬼祟男再逮一人

警政署統計，去年警方共逮捕753名外籍車手，但今年光是1月至9月，被逮外籍車手就多達1066人；來台觀光的外籍人士或在台...

年輕港女深夜ATM提贓款…謊稱幫親戚領錢 觀光來台當詐騙車手被逮

香港籍曾姓女子擔任詐騙集團車手，持觀光簽證來台，在台北市某銀行ATM提領詐騙贓款3萬元，員警巡經發現，她稱是幫親戚提款，...

愛無邊界原來是詐團！騙走3百萬買虛擬幣 還要再騙4百萬下場曝光

詐騙集團以「健走活動小編」將被害人騙進line群，再騙被害人投資虛擬貨幣，騙走300萬元，仍食髓知味再約交款400多萬元...

花20萬買減肥產品 71歲婦接通知「可當代言人」但要先繳100萬

71歲張姓婦人在臉書看到減肥產品廣告，已購買5次花費20萬元，近日她接獲自稱廠商人員來電，表示她瘦身有成，欲邀請她擔任減...

金融業退休婦想買虛擬貨幣 遇到詐團假借官方APP行騙 險丟40萬

台中市金融業退休的林姓婦人，近日遇到一名網友遊說投資虛擬貨幣「日息5%」，林婦因高額獲利心動，加上對方提供下載的手機軟體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。