假冒投資專家顧奎國騙200人1.4億 贓款全流向柬埔寨滙旺交易所

高雄市吳姓男子涉嫌配合柬埔寨詐騙集團機房，以投資股票向217人騙走1.4億元，指揮車手及水房提領贓款，用泰達幣透過柬國滙旺虛擬貨幣交易所洗錢。刑事局陸續查獲40人依詐欺等罪移送，檢方聲押吳等2人獲准。

警方調查，詐團在臉書投放假冒投資專家顧奎國廣告，吸引被害人加入自稱投顧助理LINE帳號，再導入假投資群組，假扮群組成員稱投資台股獲利豐厚、消息準確，誘使下載冒名製作的「訊捷投資」證券APP，交付現金。

高雄不良組合分子29歲吳姓男子從事控盤首腦，與柬埔寨話務機房聯繫，透過29歲郭姓男子指揮3個車手集團向被害人收取現金，層層轉交收水人員，由第3層收水交給虛擬貨幣商購買泰達幣，打給吳洗錢。警方追查幣流，發現經打散多流向柬國的滙旺交易所，研判打給機房。

高雄某電信行店長34歲葉姓女子被詐團吸收，提供手機及人頭、境外門號，當車手及收水人員的工作機，由27歲林姓男子註冊Telegram帳號供犯嫌彼此聯繫，並設定遠端刪除系統以滅證。

警方清查，去年7至9月217人被騙1.4億元，其中台北市一名64歲婦人被騙4785萬元最多。刑事局偵七大隊第一隊追查，去年12月至上月在高雄、新北、桃園、台中市等地搜索，拘提吳等23人及同行3名少年，並借訊因詐欺等案羈押的14人，吳部分坦承。

警方搜索吳扣押裁定2萬3829.36551顆泰達幣（約台幣72萬元），查扣現金台幣22萬元、日幣81萬元，另查扣手機29支、平板1台、桌上型電腦2台等贓證物。