今年被逮外籍車手已破千人 台南警深夜巡邏見神情鬼祟男再逮一人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

警政署統計，去年警方共逮捕753名外籍車手，但今年光是1月至9月，被逮外籍車手就多達1066人；來台觀光的外籍人士或在台移工涉詐情況越來越嚴重，台南市警第二分局近期加強查緝，前天晚間巡邏員警發現一名外籍男子神情鬼祟，朝超商走去，經盤查確認就是車手。

警政署統計，前年全國共逮捕89名外籍車手，去年急遽攀升到753人，今年前三季人數更已破千；警方逮捕外籍車手最多的縣市，是首都台北。警方表示，許多外籍人士持觀光簽證來台當詐團車手，苗頭不對就搭機返國，若不防堵將成防詐破口。

台南市警第二分局海安派出所所長顏呈叡、警員陳羿涵前晚11時許執行巡邏勤務，在中西區國華街3段發現1名男子神情鬼祟，朝超商方向走去；警方直覺有異，上前盤查，只見男子神情緊張、低頭不敢直視員警，經查證身分及比對其特徵，發現就是各單位追緝已久的外籍車手。

警方調查，25歲的黃姓男子為越南籍，除了擔任車手，也是肇事逃逸通緝犯及逾期居留人士，並在身上查獲數張非他本人的金融卡及1小包毒品愷他命；警方當場逮捕帶回調查，全案依詐欺、洗錢防制法、入出國移民法、毒品及肇事逃逸通緝等罪嫌移送偵辦。

據了解，越南籍車手除少數觀光來台，多數是在台逃逸移工為賺錢而投身詐團，因語言不通，多負責到自動櫃員機取款，不用與人溝通；另外，部分外國人明知要當車手，但因機票食宿免費又有錢賺，隨時可搭機回國，警方追查不易，導致外籍車手越來越多。

台南市警第二分局海安派出所所長顏呈叡、警員陳羿涵前天晚間巡邏發現一名外籍男子神情鬼祟，朝超商走去，經盤查確認就是車手。記者袁志豪／翻攝
