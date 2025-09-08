年輕港女深夜ATM提贓款…謊稱幫親戚領錢 觀光來台當詐騙車手被逮

香港籍曾姓女子擔任詐騙集團車手，持觀光簽證來台，在台北市某銀行ATM提領詐騙贓款3萬元，員警巡經發現，她稱是幫親戚提款，卻說不出親戚身分，警方帶回查證後逮捕依詐欺等罪移送，清查來台提領金額及被害人。

警方調查，上月30日凌晨0時許，22歲曾姓女子在北市信義區基隆路2段某銀行ATM提領3萬元，並持手機通話，該處是詐騙提領熱點，信義警分局六張犁派出所員警巡經發現上前盤查，她稱是幫親戚提款，由家人提供親戚的提款卡，但說不出親戚身分，被帶回六張所查證。

員警聯繫發卡銀行與帳戶持有人，確認帳戶持有人遇假求職詐騙，提款卡遭詐團利用，查出曾擔任詐團車手後逮捕。她稱，上網找工作受僱為詐團車手，依指示持觀光簽證來台提領詐騙贓款，首次提領就被查獲。